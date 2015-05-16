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Dünya

Boston Maratonu bombacısı zehirli iğneyle idam edilecek

Tsarnaev, geçtiğimiz ay görülen duruşmada, 17’si idam cezası içeren 30 suçlamanın tamamından suçlu bulmuştu

16 Mayıs 2015 01:35

Boston maratonuna bombalı saldırı düzenlemekten yargılanan Dzhokhar Tsarnaev, jüri tarafından idam cezasına çarptırıldı. Zehirli iğne yöntemiyle idam edilecek olan Tsarnaev, geçtiğimiz ay görülen duruşmada, 17’si idam cezası içeren 30 suçlamanın tamamından suçlu bulmuştu.  

Saldırı sırasında 19 yaşında üniversite öğrencisi olan Dzhokhar Tsarnaev, saldırıyı polis tarafından ölü ele geçirilen ağabeyi Tamerlan ile birlikte gerçekleştirmişti.

Tsarvaev kardeşlerin Boston’da 23 bin kişinin katılımıyla düzenlenen maratonun bitiş çizgisi yakınlarında, sırt çantalarında getirdikleri düdüklü tencere içinde hazırlanmış bombaları, 10 saniye arayla patlatmışlardı. Saldırı, üç kişinin ölümüne, 17 kişinin bacaklarını kaybetmesine, 240'tan fazla kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

Saldırının ardından düzenlenen operasyonlarda, şüpheli Tamerlan Tsarnaev öldürülmüş, kardeşi Dzokhar Tsarnaev ise saklandığı bir tekne içinde ağır yaralı olarak yakalanmıştı.

 

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