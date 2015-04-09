Boston Maratonu sanığı 30 suçlamanın tümünden suçlu bulundu

ABD'de 2013 yılında Boston Maratonu'na bombalı saldırı düzenlemekle yargılanan 21 yaşındaki sanık kendisine yöneltilen 30 suçlamanın tümünden suçlu bulundu.

Massachusetts'te kararı veren jüri, Dzhokhar Tsarnaev'in ölüm cezası alıp almayacağına karar verecek.

Nisan ayında bitiş çizgisi yakınlarında patlayan bomba nedeniyle üç kişi hayatını kaybetmiş, 260 kişi yaralanmıştı.

Tsarnaev'in avukatları müvekkillerinin olayda dahli olduğunu kabul etmekle birlikte, olaydan sonra kaçarken ölen ağabeyinin işin beyni olduğunu iddia etmişti.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Tsarnaev karar okunurken elleri aşağıda bağlı bir şekilde durarak yere baktı.

Saldırıda ölenlerden biri olan sekiz yaşındaki Martin Richard'ın annesi karar okunduktan sonra gözyaşlarını silerken, babası savcılardan birine sarıldı.

Tsarnaev'e yönelik en güçlü kanıtlardan biri Tsarnaev'i Martin Richard'ın yanına bir sırt çantası içindeki bombayı yerleştirirken gösteren video idi.

Bir diğer kanıt ise saldırıdan sonra yaralı şekilde saklandığı bir botun iç duvarına kazıdığı "Masum insanlarımızı öldürmeyi bırakın biz de o zaman dururuz" yazısı.

Çeçen asıllı olan Tsarnaev'in ailesi saldırılardan on yıl önce ABD'ye taşınmış.

Tsarnaev'in ölüm cezası alıp almayacağı için yapılacak olan ikinci kısım duruşma, Pazartesi başlayacak.