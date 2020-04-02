Boston Globe gazetesinin başyazısı: Trump'ın elinde kan var

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ABD'de Boston Globe gazetesinin bugünkü başyazısında, Başkan Donald Trump'ın Koronavirüs salgını süresince yaptıkları sebebiyle "elinde kan olduğu" belirtildi.

Gazetenin yayın kurulu tarafından kaleme alınan yazıda, "ABD'nin krizden alması beklenen büyük darbe engellenebilirdi" denildi.

Trump hükûmetini hedef alan yazıda, "ABD halkı kendini bu krizin en kötü bölümüne hazırlarken, şunu unutmamak lazım; Virüsün bu noktaya gelmesinin sebebi tanrı veya yabancı bir ülkenin işgali değil. Bunun sebebi liderliğin inanılmaz derecede başarısız olması.

Boston Globe yayın kurulu, ABD'nin krizle "hızlıca" mücadeleye başlayıp, testleri kullanıma sokup, tıbbi malzemeleri gerekli yerlere ulaştıracak bir hükûmete ihtiyacı olduğunu ifade etti ve "Pandeminin Trump'ı rahatlıkla yendiğini" yazdı.

Gazetenin başyazısında, Trump hükûmetinin virüs ülkeye girmeden önce gerekli önlemleri almadığını ve kriz boyunca sıklıkla yanlış adımlar attığını yazdı; "Başka bir deyişle, Başkan Trump'ın elinde kan var".

Yazının devamında ABD'nin dünyada en çok Koronavirüs vakası tespit edilen ülke olduğuna dikkat çeken Boston Globe yayın kurulu, yönetimin "felaket" seçimler yaptığını ve "ABD'yi acı ile dolu bir sürece soktuğunu" yazdı.

Başyazıda sonbaharda yapılacak genel seçimlere de bir göndermede bulunuldu ve "Kasım ayında kaybedilen canların intikamı alınmalı" ifadeleri yer aldı.

Trump, hükûmetinin salgınla mücadelesini "fantastik", "inanılmaz" ve "çok iyi" diye nitelendirmişti.

ABD'de pazartesi günü Beyaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde gösterilen bir grafikte, ülkede Koronavirüs salgını sırasında mevcut sosyal mesafe kurallarına uyulduğu takdirde, can kaybı sayısının 100 ile 240 bin arasında değişeceği tahmini yapılmıştı.