Bossa işçileri 5 fabrikada greve başladı

İşçilerin örgütlü olduğu Hak-İş'e bağlı Öz İplik İş Sendikası, firmanın üç fabrikasına grev kararı astı.



Öz İplik İş Sendikası Adana Şube Başkanı Muzaffer Özbulut, Bossa-2 Dış Giyim, Bossa-4 Denim ve Spor Giyim İşletmesi ve Bossa-5 Gömleklik İşletmesi'nde toplu iş sözleşmesinin geçen nisan ayında başladığını, bu süreçte Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası'nda seçim yapılması nedeniyle masaya oturma şansı bulamadıklarını söyledi.



Başkan Muzaffer Özbulut, Bossa'nın üç işletmesinde işçi ücretinin ortalama bin lira olduğunu, 2 yıl için geçerli olacak toplu iş sözleşmesinde ilk 6 ay için yüzde 15, diğer 6 aylar için de yüzde 10 artış talep ettiklerini bildirdi. Özbulut, ayrıca yılda 4 ikramiye, her yıl için 20 lira kıdem zammı, taban ücret olarak asgari ücretin yüzde 5 fazlası, normal çalışma gününde fazla mesailerde yüzde 100 artış, pazar ve bayram çalışmalarında yüzde 300 artış istediklerini belirtti.



Toplu iş sözleşmesinde yasal takvimi uyguladıklarını aktaran Özbulut, "Geldiğimiz noktada 29 Temmuz itibarıyla grev kararı aldık ve Bossa işyerlerine bu kararımızı astık. Artık 60 günlük zaman dilimi işlemeye başladı. Bu dönemde işveren sendikası temsilcileriyle görüşüp, işçinin lehine sonuç almaya çalışacağız. 60 gün sonunda bir uzlaşmaya varılamaması durumunda greve çıkacağız" diye konuştu.