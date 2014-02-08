Bosna'da Cumhurbaşkanlığı binası ateşe verildi

Bosna-Hersek'te, başını işsiz gençlerin çektiği ve üç gündür devam eden gösterilerde tansiyon yükseldi. Cumhurbaşkanlığı binasını ateşe veren göstericilere polisin müdahalesi yetersiz kaldı.

Tuzla Kantonu hükümet binasını ateşe veren göstericiler, Saraybosna'da da Cumhurbaşkanlığı, kanton binası ve federal hükümet binasına girdi. Binaların camları kırılırken, bazı eşyalar yağmalandı.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre taş atan göstericilere göz yaşartıcı gazla karşılık veren polisin müdahalesi ise yetersiz kaldı. Özel kuvvetlerin müdahalesiyle göstericiler binadan çıkarıldı. Bakanlar ve binadaki memurlar ise güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Kanton hükümeti binasının girişi ateşe verilirken protestocular itfaiye aracının geçmesine müsaade etmedi. Zenitsa şehrinde de bazı binalar yağmalandı. Çıkan olaylarda çok sayıda gösterici ve polis yaralandı. İstifa eden Tuzla Kanton Başbakanı Sead Çauşeviç'in Saraybosna'ya hareket ettiği öğrenildi.

Olayların ardından açıklama yapan Bosna-Hersek İslami Birliği Reisi Hüseyin Kavazoviç Efendi, şiddet olaylarının, var olan sorunları daha da kötüleştireceğini belirtti. Kavazoviç Efendi, "Bosna'da memnuniyetsizlik uzun zamandır mevcut. İktidar ve milletvekilleri sorumluluktan kaçamaz." dedi. Bununla birlikte bu sorunların sükunet ve sulh içinde dile getirilmesini istedi.

Bosna-Hersek'in kuzeyindeki Tuzla'da başlayan gösteriler, güneydeki Mostar şehrine de yayıldı. Hersek-Neretva Kanton hükümet binasına taş atan göstericilerin binaya girerek eşyalara zarar verdiği belirtildi.

Bosna Savaşı'ndan bu yana en ciddi toplumsal olayları yaşayan ülkede işsizlik oranı yüzde 40'lara ulaşmış durumda.