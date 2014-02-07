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Dünya

Bosna'da protesto: 130 yaralı

Bosna Hersek'te kkamu çalışanlarının başlattığı protestoların ikinci gününde çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralandı

07 Şubat 2014 14:32

Ekonomik kriz ve yüksek işsizlik Bosna Hersek’i de karıştırdı. Ülke yönetimini protesto etmek üzere Saraybosna ve Tuzla’da binlerce kişi sokaklara döküldü. Arbedede 130 kişi yaralandı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Tuzla’da yapılan gösterilere binlerce kişi katıldı. Dün akşam saatlerinde barışçıl eylemler, şiddetli gösterilere dönüştü. Bir grup eylemci vitrinleri kırdı, çöp konteynırlarını ateşe verdi. Polise taş ve molotof kokteyli attı. Polis de göz yaşartıcı gazla karşılık verince olaylarda 104 polis ve 30 gösterici yaralandı.

Bosna önceki günden beri eylemlere sahne oluyor. Huzursuzluğun nedeni ekonominin kötü gidişi. İşsizlik yüzde 27,5 olarak telaffuz ediliyor ve bu Balkanların en yüksek oranı. Resmi rakamlara göre 3,8 milyon Bosnalının beşte biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

 

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