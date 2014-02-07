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Dünya
Deutsche Welle

Bosna Hersek'te protestolar tırmanıyor

Bosna Hersek'te hükümet karşıtı protestolar yayılıyor. Tuzla kentinde polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmalarda birçok kişinin yaralandığı belirtiliyor.

07 Şubat 2014 14:44


Bosna Hersek'in Tuzla kentinde hükümet karşıtı protestolar sırasında çıkan çatışmalarda en az 134 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Yerel yetkililer bir grup holiganın camları kırdığını, çöp tenekelerini ateşe verdiğini, polise taş ve havai fişek attığını kaydetti.

Polisin protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı, çıkan olaylarda en az 104 polis ve 30 göstericinin yaralandığı belirtildi.

Bosna Hersek’te maaşlarını alamayan işçilerin başlattığı protestolar bir süre sonra kötü ekonomik gidişat, artan işsizlik ve yolsuzluk nedeniyle hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Balkan ülkeleri arasında Bosna Hersek yüzde 27,5 ile en yüksek işsizlik oranına sahip. Tuzla'da geçen sene birçok fabrika kapatılmıştı. Bir çok kentte protestoların bugün de devam etmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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