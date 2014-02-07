Bosna Hersek'te protestolar tırmanıyor



Bosna Hersek'in Tuzla kentinde hükümet karşıtı protestolar sırasında çıkan çatışmalarda en az 134 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Yerel yetkililer bir grup holiganın camları kırdığını, çöp tenekelerini ateşe verdiğini, polise taş ve havai fişek attığını kaydetti.

Polisin protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı, çıkan olaylarda en az 104 polis ve 30 göstericinin yaralandığı belirtildi.

Bosna Hersek’te maaşlarını alamayan işçilerin başlattığı protestolar bir süre sonra kötü ekonomik gidişat, artan işsizlik ve yolsuzluk nedeniyle hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Balkan ülkeleri arasında Bosna Hersek yüzde 27,5 ile en yüksek işsizlik oranına sahip. Tuzla'da geçen sene birçok fabrika kapatılmıştı. Bir çok kentte protestoların bugün de devam etmesi bekleniyor.