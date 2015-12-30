Bosna Hersek polisi Mostar Köprüsü'ne arabayla çıkan Türk vatandaşını arıyor

Kiraladığı otomobille Bosna Hersek'in en önemli tarihi ve kültürel miraslarından olan Mostar Köprüsü'nden geçmeye çalıştığı iddia edilen bir Türk aranıyor. Aralık ayında, bir Türk vatandaşının İtalya'nın başkenti Roma'daki tarihi sütunlara adını yazması sebebiyle gözaltına alınmasının ardından Türkiye'nin İtalya Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Türk vatandaşları tarihi eserlere zarar vermemeleri konusunda uyarılmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bosna Hersek polisi, kiraladığı siyah otomobille gece saatlerinde ülkenin güneyindeki Mostar şehrinin sembolü olan ve araç trafiğine kapalı tutulan tarihi köprünün üzerine çıkan Türk vatandaşı B. G.'yi bulmaya çalışıyor.

Aracın Mostar Köprüsü üzerindeki fotoğraflarının basına yansımasının ardından açıklamada yapan Hersek-Neretva Kantonu Polis Sözcüsü Ljudevit Maric, uluslararası Saraybosna Havalimanı'ndaki bir araç kiralama şirketinden kiralandığını belirledikleri otomobili ve sürücüyü aramaya devam ettiklerini kaydederek, "Söz konusu Türk vatandaşı ile konuştuğumuzda, niyetinin ne olduğunu, kasıtlı olarak mı yoksa yanlışlıkla mı köprüye çıktığını anlayacağız" dedi. Maric, tarihi köprüde herhangi bir hasar olup olmadığı konusunda incelemenin devam ettiğini belirterek, zarar görmesi durumunda söz konusu kişinin bundan sorumlu tutulacağını ifade etti.

Mimar Sinan'ın öğrencisi Hayreddin tarafından 1566 yılında inşa edilen köprü, sadece şehre ismini vermekle kalmayıp yıllarca medeniyetleri, kültürleri birleştiren simgelerden biri haline geldi. Bosna'daki savaşta Hırvat birliklerinin top atışları sonucu yıkılan tarihi köprü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) katkılarıyla aslına uygun şekilde yeniden inşa edilerek 2004 yılında açıldı. Mostar Köprüsü, eski Mostar şehriyle birlikte 2005 yılında Dünya Mirası Listesi'ne eklendi.