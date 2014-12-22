Boşanmak isteyen eşini öldüren Mehmet Çiftçi cinayeti 'aldatıldım' diyerek savundu!

Eşi Burcu Çiftçi'yi öldüren Mehmet Çiftçi, mahkemedeki ifadesinde cinayeti "Karım beni kardeşimle bile aldatmış" diyerek savundu. İntihar etmeyi düşündüğünü ancak yapamadığını ileri süren Çiftçi, "Eşim Burcu Çiftçi'nin göğsüne üç el ateş ettim. Yarım saat yanında oturdum. Tabancayı kafama dayadım, ama kızım aklıma geldi, yapamadım” dedi.

Adana’nın Seyhan ilçesinde, 11 Eylül 2014 tarihinde dört buçuk aylık hamileyken boşanmak istediği için 27 yaşındaki eşi Mustafa Çiftçi tarafından kurşunlanarak öldürülen bir çocuk annesi 20 yaşındaki Burcu Çiftçi’nin davası bugün Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Sanıklar Mehmet Çiftçi, Mustafa Macir, Tahir Salman, Ferat Fırat ve sanık avukatları Yusuf Avcı, Bora Kahyalar, Hüseyin Çamlı, Ali Kaya, müştekiler Songül Özbek, Teber Özbek , Ayşegül Gözde Özbek, Semanur Özbek ve müşteki avukatları Mustafa Kemal İçeli, Sendif Tamdoğan, İsmail Demirci, Özge Çetin, Ümran Vidinli duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya tanık olarak dinlenmek üzere Fuat Tüter, Kadir Tüter ve Veysel Karabulut katıldı.

Adana Barosu adına Avukat Günseli Gonca Köse davayı izlemek üzere duruşma salonunda yerini aldı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi’nin davaya katılmak istedi ancak Cumhuriyet Savcısı Mustafa Atalay tarafından katılma talepleri reddedildi.

Hamile eşini dört yerinden kurşunlayarak öldüren Mustafa Çiftçi mahkemedeki savunmasında Burcu Çiftçi’yi evlerinden uzakta boş bir araziye öldürmek amacıyla götürdüğü iddiasını reddetti. Çiftçi, eşinin kendisini aldattığını iddia ederek “Her zaman gittiğimiz bir çiftlik vardı. Barışmak amacıyla konuşmak üzere yine oraya gittik. Bana kardeşimle beni aldattığını söyleyince o an beynime kan sıçradı. O an beni başka kimlerle aldattığını sordum ve arabaya yönelip silahımı alınca sonrasını hatırlamıyorum” dedi.

Cinayeti işledikten sonra yanında çalışan Mustafa Macir’den yardım istediğini ve Macir’den 3 yaşındaki kızını alıp eniştesi sanık Fuat Tüter’ye bırakmasını istediğini söyleyen Mustafa Çiftçi, diğer sanıklar Tahir Salman ve Ferat Fırat’den de Van’a gitmek üzere yardım aldığını belirtti.

Ferat Fırat ve Tahir Salman mahkemede verdikleri ifade de Çiftçi’nin eşi Burcu Çiftçi’yi öldürdüğünü bilmediklerinin ve 500 TL karşılığında kendisini Van’a götürdüklerini ifade etti.

Sanıkların ifadelerinin ardından öldürülen Burcu Çiftçi’nin ailesi müşteki sıfatıyla mahkeme de ifade verdi. Baba Taber Özbek, "Mustafa Çiftçi’nin dört yıllık evlilikleri boyunca kızı Burcu Çiftçi’ye sürekli şiddet uyguladığını hatta bir defasında sanık Mustafa Çiftçi’nin kızı Burcu Çiftçi’yi telefonla arayarak kafasına sıkacağını söylerek tehdit ettiğini" söyledi.

Anne Songül Özbek ise, boşanmak isteyen kızı Burcu Çiftçi’ye Mustafa Çiftçi’nin saldırdığını boğazını sıkarak kafasını duvara vurduğunu ifade etti. Burcu Çiftçi’nin kardeşleri Ayşegül Gözde Özbek ve Semanur Özbek’te mahkemede verdikleri ifade de sanık Mustafa Çiftçi’nin kıskançlıktan kaynaklı sürekli şiddet uyguladığını ve şikayetçi olduklarını söyledi.

Hâkim savunma avukatları dışarı atmak istedi

Mahkeme Başkanı Hâkim Süleyman Köse, anne Songül Özbek’e kızı ile sanık arasındaki şiddetli geçimsizliğin nedenini sordu ancak katılan avukatlarından İsmail Demirci, hâkime acılı bir anneye böyle bir soru soramazsınız diyerek itiraz etti. Bunun üzerine hâkim Süleyman Köse izin almadan söz aldıkları için katılan avukatlarını duruşma salonu dışına çıkartılmasını istedi ancak hâkimin bu kararına katılan avukatları itiraz etti.

Savunma avukatlarından Mustafa Kemal İçeli, iddianamenin aceleyle hazırlandığını iddia etti.



Avukat İçeli “Töre saikiyle işlenen bir cinayet olmasına rağmen yardım ve yataklık edenler ile ilgili herhangi bir hukuki işlem başlatılmadı. Bunun yanı sıra 18 haftalık yani 4,5 aylık hamile olan Burcu Çiftçi iddianamede de bu husus sadece ‘hamile Burcu’ şeklinde bir sıfat olarak kullanıldı. Yasal kürtaj süresi bile 10 hafta iken 18 haftalık canlanmış olan bebeğin yaşam hakkı korunmadı. Yasalar bu konuda her ne kadar bir boşluk olsa da taraf olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ve mahkeme içtihatlarında ceninin yaşam hakkının korunmasına yönelik kararlar bulunmaktadır. Bu husus çok önemli olmasına rağmen dikkate dahi alınmadı. Soruşturma evresindeki eksikliklerin giderilmesine yönelik tevşihi tahkikat talebimiz oldu” dedi.



Sanık avukatlarından Sendif Tamdoğan da cinayet zanlısı Mustafa Çiftçi’nin cinayet sonrasında Irak’a kaçtığını kendisine yardım ve yataklık edenlerin de suça ortak olduklarını ve zanlının Irak’ta kaldığı sürece kendisine maddi yardımda bulunan aile bireylerin kimler olduğunun araştırılmasını ve cezalandırılmalarını talep etti. Ayrıca avukat Tamdoğan “Maktulün otopsi raporunun mahkemeye ulaştırılmadığını” sözlerine ekledi

Tutukluğa devam

İddia makamı verdiği mütalaasında dosyadaki eksiklerin giderilmesini, sanıklar Mustafa Macir ve Mehmet Çiftçi üzerine atılı suçun niteliği kanunda ön görülen ceza miktarı ve suç şüphesinin varlığını gösteren deliller dikkate alınarak tutukluk durumlarının devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, katılan vekili avukat Sendif Tamdoğan ın talebini somut verilere dayanmadığından reddine, bu konuda somut delillerle hangi delillerin toplanmasını belirtmesi durumunda değerlendirilmesine, dinlenmeyen tanıkların adreslerinden ihzarlarına, tutuklu sanık Mustafa Macir’in üzerine atılı suçun niteliği dosyadaki mevcut delil durumu nazara alınarak bihakkın tahliyesine, başka suçtan tutuklu ya da hükümlü değilse salıverilmesi için Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazılmasına, 01 COK 79 plakalı aracın üzerindeki tedbirin kaldırılmasına, sanık Mustafa Çiftçi’nin üzerine atılı suçun niteliği, mevcut delil durumuna ve kuvvetli suç şüphesinin varlığına tutuklama gerekçelerinin devam etmesi ve tutuklu kaldığı süre nazara alınarak tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma 24 Şubat 2015 tarihine ertelendi.



Ne olmuştu?



27 yaşındaki Mustafa Çiftçi, boşanmak isteyen 20 yaşındaki hamile eşi Burcu Çiftçi’yi Adana’da konuşmak istediğini söyleyerek Gülbahçesi Mahallesi Küçükoba Mezarlığı yakınında boş bir araziye götürerek 11 Eylül 2014 tarihinde dört yerinden kurşunlayarak öldürdü. Cinayetin ardından zanlı Mustafa Çiftçi, yakın akraba ve arkadaşlarının yardımıyla önce Van’a oradan da sınırı geçerek Irak’a kaçtı. Cinayeti soruşturan polisler, olayın kıskançlık krizi nedeniyle meydana geldiğini belirledi. Cesedi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılan Burcu Çiftçi ikinci çocuğuna hamile olduğu saptandı. Otopsisi tamamlanan Burcu Çiftçi’nin cansız bedeni yakınlarına teslim edilip toprağa verildi.

3 yaşındaki kızını özlediği kaçak yollarla Irak’tan Adana'ya geldi. Kızının kaldığı akrabalarına giden zanlı Mustafa Çiftçi, polisin takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan zanlı Çiftçi, sağlık kontrolünden geçirildi ve kasten öldürmek suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

Cumhuriyet Savcısı, Mehmet Çiftçi hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, sanık Mustafa Macir ile tutuksuz şüpheliler Tahir Salman ve Ferhat Fırat hakkında da 'kasten öldürmeye yardım' suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Boşanmak istediği için öldürülen Burcu Çiftçi, 5 yıllık eşi Mustafa Çiftçi’den sürekli şiddet gördüğü için polise gidip şikayetçi olmuş ancak zanlı Mustafa Çiftçi’ye kısa süreli evden uzaklaştırma cezaları verilmişti. Burcu Çiftçi, derecesi giderek artan şiddete dayanamayıp boşanmak için kesin karar verip evi terk ettikten sonra sığınma evine giderek yardım istedi. Ancak 3 yaşında bir kız çocuğu olduğu için 5 gün kaldığı sığınma evinden ayrılarak ailesinin evine yerleşti.

