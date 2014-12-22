Azeri kadını tehdit ederek fuhuşa zorlayan binbaşıya 3 yıl 4 ay hapis

Trabzon'da, kaçak yollarla yurda giren Azerbaycan uyruklu bir kadını sınır dışı etmekle tehdit edip karşılığında bu kadınla otelde fuhuş yaptığı iddia edilen eski Ortahisar İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin B. K, 3 yıl 4 ay hapse çarptırıldı.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan emekli uzman çavuş Mahmut Ö. ile sanıkların avukatı Ali Çakmak katıldı. Diğer sanık Binbaşı Hüseyin B. K. ile müşteki olan Azeri uyruklu Aysel Novruzova (27) duruşmaya gelmedi.

Sanık avukatı Çakmak, Novruzova'nın fuhuş amacıyla Türkiye 'ye kaçak girdiği için ülkeye giriş kaydının olmadığını ancak 2 kez sınır dışı edildiğini belirterek, iddianameyi düzenleyen savcının müvekkili hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiğini ancak aynı suçlamalarla "rüşvet" suçundan dava açtığını söyledi.

Çakmak, müşteki Novruzova ile sınır dışı edilmemesi karşılığında cinsel ilişkiye girmekle suçlanan Hüseyin B. K'nın suçunun, rüşvet suçunun unsurlarını oluşturmadığını, olsa olsa özel hayatına dikkat etmediği için disiplin suçunu gerektidiğini ifade ederek, müvekkilinin beraatını istedi.

Olaya ilişkin delillerin de hukuka aykırı olarak toplandığını savunan Çakmak, sanık Mahmut Ö'nün de bu nedenle beraatını talep etti.

Diyecekleri sorulan sanık Mahmut Ö. de avukatının beyanlarını tekrar ederek beraat talebinde bulundu.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, oy çokluğu ile Binbaşı Hüseyin B. K'ya önce "rüşvet" suçundan takdiren 4 yıl hapis verdi. Heyet, daha sonra sanığın cezasını duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak 3 yıl 4 ay hapse indirdi.

Müşteki Novruzova'yı Hüseyin B. K. ile ilişkiye girmesi için zorladığı ve sanığın telefonlarına çıkmasını istediği için "Görevi kötüye kullanmak"la suçlanan Mahmut Ö. ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Mahkeme heyetindeki bir üye hakim ise "rüşvet" suçundan ceza alan Hüseyin B. K'nın nüfuzunu kullanarak Novruzova ile cinsel ilişkiye girmesi sebebiyle "görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılması gerektiğine işaret ederek, karara karşı oy kullandı.

Olayın geçmişi

Eski Ortahisar İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin B. K. hakkında, kaçak yollarla yurda giren Azerbaycan vatandaşı Aysel Novruzova'yı sınır dışı etmekle tehdit edip ilişkiye girdiği iddiasıyla soruşturma başlatılmış, Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada Hüseyin B.K'nın "rüşvet" suçundan 12 yıla kadar hapsi istenmişti.

Dava sürecinde emekli olan ve müştekiyi binbaşı ile ilişkiye girmekte zorladığı belirtilen uzman çavuş Mahmut Ö. de "görevi kötüye kullanma" suçundan 3 yıla kadar hapisle yargılanıyordu. Sanıklardan Hüseyin B. K, da bu süreçte Bingöl'e tayin olmuş ve burada açığa alınmıştı. (AA)