Hanime Aslan davasında talep edilen sanık tahliyesi reddedildi

11 Mart 2013 yılıında 19 yaşındaki oğlu Dursun Zehir tarafından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda öldürülen Hanime Aslan (43) davasının 5. duruşması bugün görüldü. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya sanıklardan Hızır Zehir, Dursun Zehir ve sanık avukatları ile savunma avukatları katıldı.

“Ablam yaşadığı şiddete dayanamayıp intihar etmek istedi”

Duruşmada Hanime Aslan'ın kardeşleri ArifeTerzi ve Melih Cevdet Aslan tanık olarak ifade verdi. Müşteki tanık olarak mahkemede ifade veren Arife Terzi, ablası Hanime Aslan'ın eski eşi Hızır Zehir tarafından sürekli maruz kaldığı şiddete daha fazla dayanamayıp 2008 yılında intihar girişiminde bulunduğunu ifade etti. Arife Terzi, "Ablam bu dünyada yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim deyip intihar etti" dedi.

“Hızır Zehir ailemizi sürekli taciz ve tehdit ediyordu”

Erkek kardeş Melih Cevdet Aslan ise verdiği ifadesinde Hızır Zehir'in sürekli telefonla arayarak ya da mesaj göndererek aile üyelerinin tamamını tehdit ve taciz ettiğini söyledi.

“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sanık olarak yargılanmalı”

Tanıkların ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısı Ümit Zafer Çolak verdiği mütalaasında sanık Hızır Zehir'in tahliyesini istedi. Savcının mütalaasının ardından söz alan savunma avukatlarından Perihan Meşeli, "Savcılık makamının sanık Hızır Zehir'in tahliyesi yönündeki mütalaasını kabul etmiyoruz. Hızır Zehir'in tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz" dedi. Avukat Meşeli ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davaya katılma talebini ret ettiklerini belirtti. Perihan Meşeli, Hanime Aslan'ın Bakanlık koruması altındayken öldürüldüğüne işaret ederek Bakanlığın mahkemede sanık olarak yargılanması gerektiğini savundu.

“İddia makamı gerekli araştırmayı yapmamıştır”

Hanime Aslan ile birlikte öldürülen koruması polis memuru Yunus Emre Taşdemir'in müdafisi avukat Burhan Gür yaptığı savunmasında sanık Hızır Zehir'in Hanime Aslan'ın öldürülmesinde çocuklarını maşa olarak kullandığını ifade etti. Sanık Hızır Zehir'in çocuklarını önce tanık sonra sanık yaptığını belirten Avukat Gür, "İddia makamı azmettirme olayıyla ilgili olarak gerekli araştırmayı yapmadan iddianame hazırlamıştır" dedi.

"Sekretaryanız değilim”

Avukat Perihan Meşeli savunma yaptıkları esnada beyanlarının tam ve doğru olarak tutanaklara geçirilmediği ve düzeltilmesini Mahkeme Heyeti'nden talep etti. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Nalan Can, “Avukat hanım sizin sekretaryanız olarak çalışmıyoruz burada" diyerek tepki gösterdi.

“Babam beni azmettirmedi”

Avukatların savunmalarının ardından söz alan Hanime Aslan'ın katil zanlısı 19 yaşındaki oğlu Dursun Zehir, babası Hızır Zehir'in kendisini azmettirmediğini söyledi. Dursun Zehir, eğer babam beni azmettirseydi kendisini babalıktan ret ederdim diyerek babasını savundu.

Mahkeme, kararı basına kapalı oturum yaparak açıkladı

Basına kapalı yapılan oturumun ardından kararını açıklayan Mahkeme Heyeti, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın suçtan zarar görmediği gerekçesiyle davaya katılma talebinin reddine, olay anında İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) kaydettiği görüntülerin incelenmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Duruşma 26 Kasım 2014 tarihine ertelendi.