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Boşanmada ev krizi

Boşanmaya yanaşmayan Emre Kınay'ın, eşinin üzerine yaptığı evin tapusunu geri istediği de ileri sürüldü.

26 Ocak 2009 02:00

Emine Ün-Emre Kınay çiftinin evlilikleri üzerinde karabulutlar dolaşıyor.
Ün'ün istemesine rağmen boşanmaya yanaşmayan Kınay'ın, eşinin üzerine yaptığı evin tapusunu geri istediği de ileri sürüldü.

Telefonla yalanlama

Emine Ün'le Emre Kınay, "Ayrılıyorlar" haberleri üzerine açıklama yapmış,ayrılık iddialarını yalanlamışlardı. Hatta Kınay, sahibi olduğu Duru Tiyatro'nun 1. kuruluş yıldönümüne yalnız katılınca cep telefonuyla eşini aramış, kameralara eşinin sesini dinletmişti. Emine Ün de hasta olan çocuğuna baktığını söylemişti.

Tapuyu geri istedi

Tüm bunlara rağmen çiftin yakın çevresinden ayrılacakları yönünde haberler gelmeye devam ediyor. Son iddia Kınay'ın, geçtiğimiz yıl Etiler'de 500 bin liraya aldığı evi eşinin üzerine yaptığı, ayrılık kararı alınca da evin tapusunu geri istediği yönünde. Kınay, avukatının "Evi sakın terk etme. Evi terk edersen yasal olarak hiçbir hak talep edemeyiz" talimatı üzerine de her gün eve gidiyor.

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