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Şehnaz Çakıralp ve Murat Öncel'in boşanma davasında 'porno' iddiası!

Prof. Dr. Mehmet Murat Öncel: 'Çakıralp beni porno görüntülerle tehdit etti'

13 Temmuz 2012 13:40

Oyuncu Şahnaz Çakıralp, eşi Prof. Dr. Mehmet Murat Öncel'in boşanma davasında uzlaşma olmadı. Çakıralp, eşi  Öncel’i ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada suçlamaları kabul etmezken, Prof. Dr. Öncel Çakıralp’ten şikayetçi olduğunu belirterek uzlaşmayı kabul etmedi.

Hürriyet gazetesinden Ayşegül Usta'nın haberine göre, İstanbul 4’üncü Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 2,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Çakıralp ile Prof. Dr. Öncel katıldı. Diğer sanık Ali Dönmez ise duruşmaya gelmedi.

Aylık gelirinin bulunmadığını söyleyen Çakıralp, suçlamaları kabul etmeyerek, “Mehmet Murat Öncel’e ne telefonla ne de yüzüne karşı herhangi bir hakarette ve ‘Seni öldüreceğim’ diye tehditte bulunmadım. Diğer sanık Ali Dönmez benim ilk avukatım Bozkurt Nuhoğlu’nun yardımcısıdır. Dönmez’in, Mehmet Murat Öncel’e karşı işlediği fiillerden herhangi bir ilgim ve bilgim yoktur. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Çakıralp, mahkemenin beraat dışında bir karar vermesi durumunda ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istedi.

Prof. Dr. Öncel ise Avukat Bozkurt Nuhoğlu ile diğer sanık Ali Dönmez’in muayenehanesine geldiklerini 1 kez de dışarıda bir otelin lobisinde görüştüklerini ve bu görüşmelerde ölümle tehdit edildiğini belirtip, şunları söyledi: “Ali Dönmez ve Bozkurt Nuhoğlu, Şahnaz Çakıralp’in benden boşanmak istediğini ancak bu boşanmanın bir bedeli olduğunu söylediler. Boşanma bedeli olarak ise Şahnaz Çakıralp’in 10 milyon TL istediğini ifade ettiler. İstenilen parayı ödemediğim takdirde ‘Şimdiye kadar gazetelerde rezil ettiğimiz gibi bundan sonrada rezil ederiz. Eğer vermezsen başına çok kötü şeyler gelecek. Şahnaz Hanım’ın talimatıyla geliyorum. Hayatın tehlikede, bundan sonra başına gelecek şeylerden biz sorumlu değiliz. Dediğimi yapmazsan Şahnaz Çakıralp ile sevişme görüntülerin var, bunları piyasaya sürebiliriz’ diyerek tehdit etti. Şahnaz Çakıralp ve Ali Dönmez’den şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum.”

Mahkeme, Ali Dönmez’in ifadesinin alınması için duruşmayı erteledi. ( Hürriyet )

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