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Boşanma davaları artık adliyeye gitmeden açılacak

Adalet Bakanlığı, başlattığı yeni uygulamayla adliyelerdeki yoğunluğun önüne geçmeyi hedefliyor

20 Mart 2015 10:00

Adalet Bakanlığı, adliyelere gitme zahmetini ortadan kaldıracak yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Artık Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden boşanma, icra, iş, tazminat gibi hukuk davaları, UYAP vatandaş portalından açılabilecek.

Elektronik imzası bulunan vatandaşlar, UYAP Editör ile hazırlayacakları dava dilekçelerini, e-imzaları ile imzalayacak, Vakıfbank internet bankacılığıyla, yargılama harcı ve gider avansını ödeyerek dava açma işlemlerini gerçekleştirebilecek. 

Fevzi Çakır'ın Habertürk'te yayımlanan haberine göre, vatandaşlar, internet üzerinden e-Devlet şifresi, e-imza, mobil imza ve e-Devlet üzerinden 4 seçenekle UYAP Vatandaş Portalı’na bağlanabiliyor. Bu sayede vatandaşlar, Türkiye genelinde haklarında açılmış davalara ait bilgileri takip edebiliyor. 

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