Boşanmak isteyen eşini bıçaklayan adama linç girişimi

Van'da boşanmak isteyen eşini silahla vuran kişiyi gözaltına alan polis, linç girişiminde bulunan kalabalığa biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Olay kentin en merkezi yeri Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Soydan Kavşağı’nda öğle saatlerinde meydana geldi. Şiddet gördüğü için boşanma davası açıp ayrı yaşamaya başlayan Necla Al ile eşi Nazım Al caddede karşılaştı. Nazım Al, barışma teklifini kabul etmeyen eşi Necla’ya, tabancayla peş peşe ateş etmeye başladı. İki ayağına ve iki omzuna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılan ve ağır yaralanan Necla Al, ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bu sırada çevrede toplananların tepki gösterdiği Nazım Al, kaçıp yakındaki işyerine sığındı. Mersin'de vahşice öldürülen Özgecan Aslan cinayetinin ardından kadına şiddete karşı daha duyarlı bir hale gelen vatandaşlar, işyerinin önünde toplanarak, ’Jın, Jiyan, Azadi- Kadın, Yaşam Özgürlük’ sloganları atıp, eşine kurşun yağdıran Nazım Al’ı linç etmek istedi. Gelen polisler, sayıları bir anda artan ve ’Onu bize verin’ diye bağıran kalabalığı önce ikna etmeye çalıştı. Kalabalık dağılmayınca da tazyikli su, göz yaşartıcı bomba ve plastik mermi kullanan polis, uzun uğraş sonunda kalabalığı dağıtarak, linçten kurtardığı Nazım Al’ı zırhlı araca bindirip emniyete götürdü. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam eden Necla Al’ın hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.