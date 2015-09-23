Boşandığı karısını öldüren adamı linç edilmekten polis kurtardı

Çekmeköy’de 2 yıl önce boşandığı eşini ve yanındaki işçisini kuaför salonunda öldüren koca Behçet Y., aynı bölgede dolaşırken vatandaşlar tarafından yakalandı. Linç edilmek istenen ve feci şekilde dövülen Behçet Y.’yi olay yerine gelen polis ekipleri kurtardı.

Kuaförde dehşet saçmıştı



Ali Aksoyer ve Enver Alas’ın DHA’da yer alan haberine göre, Çekmeköy, Taşdelen caddesi üzerinde 14 Eylül 2015 tarihinde meydana gelen olayda 2 yıl önce eşinden boşanan Behçet Y., eski karısı Ayşe Yazıcı’nın (37) çalıştırdığı kuaför dükkanına geldi. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre bir süre içerde kalan Behçet Y., daha sonra tabancasını çıkararak etrafa kurşun yağdırdı. Önce eski eşi Ayşe Yazıcı’yı öldüren şüpheli, daha sonra kendisini durdurmaya çalışan kuaför çalışanı Leyla Ad (40), isimli kadını da tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı.



Linçten polis kurtardı



Cinayet Büro Amirliği tarafından olaydan sonra başlatılan soruşturmada polis şüpheliyi aramaya başladı. Bu sırada cinayetin işlendiği bölgede dolaşırken bir taksi durağında bekleyen vatandaşlar şüpheliyi fark etti. Hemen polise haber veren vatandaşlar şüpheliyi takibe aldı. Bir süre vatandaşlar şüphelinin peşinden koşarak onu yakaladı. Kendisini kovalayan vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen Behçet Y., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Başına aldığı darbelerle yaralanan Behçet Y., hastanede tedavisi yapıldıktan sonra Cinayet Büro Amirliğinde gözaltına alındı.



‘Pişmanım’ dedi



Poliste yapılan sorgusunda konuşmayan Behçet Y.’nin ifade vermeyerek ‘susma’ hakkını kullandığı öğrenildi. İşlemleri bitmesinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edilen şüpheli Behçet Y., basın mensuplarının "Neden öldürdünüz" sorusuna "Çok Pişmanım" diye yanıtladı.