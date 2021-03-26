Boşandığı eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap'a özel koruma tedbiri!

Samsun'da 3 yıl önce boşandığı eski eşi Emriye Metoğlu'nu sokak ortasında, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven İbrahim Zarap hakkında tehditler aldığı gerekçesiyle güvenlik ve koruma tedbiri alındı.

6 Mart tarihinde akşam saatlerinde Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metoğlu ile ilçe meydanında bir araya geldi. Zarap, burada eski eşine tekme-tokat saldırdı.



Zarap'ın, yere yığılan Metoğlu’nu dövdüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Olayın ardından gözaltına alınıp tutuklanan Zarap hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.



"Kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme" suçlarından hakim karşısına çıkacak Zarap'ın 18 yıla kadar hapsi isteniyor.

"Seni cezaevinde rahat ettirmeyeceğiz"

Daha önce aynı cezaevinde "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan tutuklu bulunan ve bir süre önce tahliye olan Ç.K. (26), herkese açık olan sosyal medya hesabı üzerinden "Seni o cezaevinde bir gün bile rahat ettirmeyeceğiz. Ailenin de başına bir şey geldiğinde bunun tek sorumlusunun biz olduğumuzu herkes bilsin. Sana lanet okuyan herkese söz veriyoruz" paylaşımında bulundu, ardından da bu paylaşımını sildi.

Olay sonrası tehditlerde alan Zarap hakkında Samsun Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından güvenlik ve koruma tedbirleri alındı. Zarap için cezaevinde özel koruma tedbirleri uygulanacağı öğrenildi. (DHA)

TIKLAYIN | Samsun'da eski eşine sokakta şiddet uygulayan İbrahim Zarap'ın 18 yıla kadar hapsi istendi