Samsun'da eski eşine sokakta şiddet uygulayan İbrahim Zarap'ın 18 yıla kadar hapsi istendi

Samsun’un Canik ilçesinde beş yaşındaki kız çocuğunun önünde eski eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap hakkında hazırlanan iddianamede 'Kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme' suçlarından 18 yıla kadar hapsi istendi.

6 Mart günü saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana gelen olayda İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metegül ile ilçe meydanında bir araya geldi. Zarap, burada eski eşine saldırdı.

Zarap’ın, yere yığılan Metegül’e şiddet uyguladığı anlar, çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emriye Metegül ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap, ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

"Ben bu işi burada bitireceğim, öldüreceğim"

Taraf beyanları, tanık anlatımları, kamera kayıtları ile düzenlenen rapor ve belge içeriklerinin yer aldığı iddianamede olayın gelişimine şu ifadelerle yer verildi:

"Emriye Metoğlu’nun 5 yaşındaki kızını teslim almak için şüpheli İbrahim Zarap’ın bulunduğunu beyan ettiği Canik Belediyesi önüne gittiği, kızını alacağı sırada şüphelinin alkollü olduğunu fark edip, şüphelinin alkol almak istiyorsa kendisine haber vermesini, kendisinin kızını gelip alabileceğini, bu şekilde kızını almasını istemediğini söylediği, bu şekilde taraflar arasında alkol ve kızları Eslem konulu kısa bir konuşma olduğu, şüphelinin beyanına göre de ‘Çocuğu sana bir daha göstermeyeceğim' demesi üzerine İbrahim’in Emriye’ye vurduğu, Emriye’nin dengesini kaybedip yere düştüğü, başını zemine vurduğu, bu halde iken şüphelinin müştekiyi başına ve karnına gelecek şekilde yumruk, tekme atmak suretiyle vurmaya devam ettiği, elde edilen kamera kaydına göre müştekinin yerde baygın bir şekilde kaldığı sırada başını eliyle kaldırıp sert zemine doğru çarptığı, tanık anlatımına göre bu sırada olay yerine gelenlere ‘Ailevi mesele siz karışmayın, ben bu işi burada bitireceğim, öldüreceğim' diye bağırdığı, gelen tanığın bu sırada bağırdığı, müştekinin adli rapor içeriklerine göre kırık oluşacak şekilde yaralandığı, cep telefonunu almaması için parçaladığı sırada çevreden gelenlerin müdahalesi ile eylemini sürdüremediği anlaşılmıştır."

İddianamede Emriye Metoğlu’nun olay sırasında Zarap’ı uyararak ameliyatlı olduğu yere vurmamasını söylediği, ancak o bölgeye daha fazla vurduğu belirtildi.

2.00 promil alkollü

Zarap’ın olay sonrası yapılan ölçümde 1.85 promil alkollü olduğu, tahlilin olaydan yaklaşık 47 dakika sonra alınmış olması sebebiyle olay anındaki alkol değerinin 2.00 promil olduğu da değerlendirildi. Zarap, olay sırasında cep telefonuna ulaşmaya çalışan Metoğlu'nun telefonunu da kırdığı için ‘mala zarar verme’ suçundan da yargılanacağı öğrenildi. (DHA)