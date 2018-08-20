Emekli aile mahkemesi hâkimi avukat Mustafa Karadağ, Hürriyet yazarı Oya Armutçu'ya gelen bir soruyu yanıtladı. Bir kadın okuyucunun "Boşandıktan sonra tekrar evlenmek istiyorum. Nasıl bir yol izlemem gerekir?" sorusuna Karadağ, "Boşanan kadının boşanmadan sonra ve başka bir erkekle evlenmek istemesi halinde Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesi uyarınca 300 günlük bir bekleme süresi söz konusudur" diye yanıt verdi.

Armutçu'nun "Boşanan kadın hemen evlenebilir mi?" başlığıyla (20 Ağustos 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Diğer kadın okurum Z.A. ise “Mart ayında eşimden boşandım. Ama altınların paylaşımına itiraz ettim. Bu itirazın sonucunu bekliyorum. Resmi olarak boşanamadım. Boşandıktan sonra tekrar evlenmek istiyorum. Nasıl bir yol izlemem gerekir” diyerek bilgi istemiş. Yargıtay’ın örnek kararı ışığında bu konuyu emekli aile mahkemesi hâkimi avukat Mustafa Karadağ bu soruyu da şöyle yanıtladı:

“Boşanan kadının boşanmadan sonra ve başka bir erkekle evlenmek istemesi halinde Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesi uyarınca 300 günlük bir bekleme süresi söz konusudur. Ancak kadın gebe olmadığını tıbbi bir raporla kanıtladığı takdirde aile mahkemesine başvurarak bekleme süresinin kaldırılmasını isteyebilir ve hâkimin bu yöndeki kararından sonra evlenebilir.”