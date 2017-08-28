Boş kontenjanlar üniversiteli olmak isteyen adayları bekliyor

Merve DUNDAR / İSTANBUL, (DHA)- ÜNİVERSİTELİ olmak isteyen adaylar için ek yerleştirme tercih dönemi başladı. Daha önce hiçbir programa yerleşemeyen adaylar 25 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında 2017 ÖSYS yerleştirmeleri sonrasında boş kalan kontenjanlara yerleşmek için tercihlerini yapacak. Adayların tercih konusunda artık daha bilinçli olduğunu ifade eden Nişantaşı Üniversitesi Rehberlik ve Kariyer Daire Başkanı Nazik Kösegil, ek tercihlerle ilgili önerilerde bulundu.

2017 ÖSYS yerleştirmelerinin ardından 214 bin 430 kontenjanın boş kaldığını, buna kazandıkları programlara kayıt olmayan adaylardan kalan boşlukların da eklendiğini hatırlatan Kösegil, \"YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından açıklanan verilere göre geçen yılla bu yıl karşılaştırıldığında, bu yıl bir programı kazanıp kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sayısında artış var. Bu da adayların bu yıl daha bilinçli tercihler yaptığını gösteriyor\" dedi.

\"ADAYLAR ARTIK DAHA BİLİNÇLİ\"

Adayları, sadece üniversiteli olmak adına tercih yapmamaları konusunda uyaran Kösegil, \"İstenmeyen bir bölümün sadece üniversite mezunu olmak adına tercih edilmesi öğrenciyi mutlu olmayacağı bir yola sokar. Zaten bu konuda adaylar geçmişe göre çok daha bilinçli. Çünkü sadece üniversite mezunu olmanın kendilerine yetmeyeceğini biliyorlar. Önceden sadece üniversite mezunu olmak bir işe girmek için yeterliydi. Ancak şu anda mezun sayısı fazla, iş imkanı kısıtlı. Dolayısıyla öğrenciler uzmanlaşabilecekleri alanlara yöneliyorlar. Lisansın üzerine eğer devam edebiliyorlarsa yüksek lisans ve doktora yapıyorlar. Yabancı dil, teknolojinin iyi bilinmesi gibi konularda kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Çünkü sistem böyle işliyor. Bunun dışında yeni kuşak \'ne iş olsa yaparım\' dan ziyade \'nerede mutlu olursam o işi yaparım\' şeklinde düşünüyor\" diye konuştu.

\"SAĞLIK BÖLÜMLERİ REVAÇTA\"

Tercihlerde sağlık bölümlerinin revaçta olduğunu dile getiren Kösegil, \"Sağlığın dışında mühendisliklere de yönelim var. Puan barajı olan bölümlerde ise boşluk olsa dahi puan yetmiyorsa seçim şansı yok. Tercihlerde daha çok ön lisans bölümlerinin önde olduğunu görüyoruz. Bunun dışında adaylar yurt dışındaki üniversiteleri tercih ederken de bölüm bazlı düşünüyorlar. Burada herhangi bir bölüm yerine yurt dışında daha spesifik bir bölümde okumayı tercih ediyorlar\" ifadelerinde bulundu.

Boş kontenjanlar tercih edilirken uyulması gereken kurallardan da söz eden Kösegil, \"Eğer bir bölümün kontenjanı doluysa ve öğrenci kayıt yaptırmadıysa o bölümün puanı belirlenmiş oluyor. Öğrenci o bölümü tercih edecekse eğer, kendi puanının ya o bölümün puanından yüksek ya da ona eşit olması gerekiyor. Diğer türlü tercih hakkı söz konusu olmuyor. Eğer bölümün puanı yoksa belirlenen kontenjan dolmamış demektir. Dolayısıyla ilgili puan türünde ön lisanslarda 150, lisansta ise 180 barajını geçen adaylar bu bölümler için tercih yapma hakkına sahip olur\" dedi.

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