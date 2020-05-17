Borussia Dortmund'un genç yıldızı Dan-Axel Zagadou sezonu kapattı

Avrupa'da futbola ilk dönen ülke Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un genç Fransız savunmacısı Dan-Axel Zagadou sezonu kapattı.

Borussia Dortmund Ruhr derbisinde Schalke 04'ü 4-0 mağlup ederek Koronavirüs salgını nedeniyle verilen ara sonrası iyi bir başlangıca imzasını attı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Dortmund Teknik Direktörü Lucien Favre, taraftarlarına kötü haberi verdi. Bir süre önce sakatlandığı açıklanan 20 yaşındaki Fransız defans oyuncusu Dan-Axel Zagadou'nun dizindeki iç bağlarında kopma olduğu ve sezonu kapattığı bildirildi.

Bundesliga'da bu sezon 13 maça çıkan Zagadou, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 karşılaşmada görev aldı.