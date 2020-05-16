Ruhr derbisinde Dortmund şov: 4-0

Koronavirüs salgını nedeniyle iki aylık aranın ardından kaldığı yerden devam eden Bundesliga'nın 26. haftası Ruhr derbisine sahne oldu. Borussia Dortmund, sahasında ağırladığı Schalke 04'ü Erling Haaland, Raphael Guerreiro(2) ve Thorgan Hazard'ın golleriyle 4-0 mağlup etti.

Signal Iduna Park'ta oynanan mücadele, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynandı. Borussia Dortmund'da ısınmalar esnasında sakatlık geçiren Gio Reyna'nın yerine Thorgan Hazard ilk 11'e dahil edildi.