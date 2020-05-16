Ruhr derbisinde Dortmund şov: 4-0

Koronavirüs salgını nedeniyle iki aylık aranın ardından kaldığı yerden devam eden Bundesliga'nın 26. haftası Ruhr derbisine sahne oldu. Borussia Dortmund, sahasında ağırladığı Schalke 04'ü Erling Haaland, Raphael Guerreiro(2) ve Thorgan Hazard'ın golleriyle 4-0 mağlup etti.
Signal Iduna Park'ta oynanan mücadele, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynandı. Borussia Dortmund'da ısınmalar esnasında sakatlık geçiren Gio Reyna'nın yerine Thorgan Hazard ilk 11'e dahil edildi.
Karşılaşmanın 29. dakikasında Erling Haaland takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Oyuncular gol sevinci sırasında birbirlerine dokumadılar ve sosyal mesafeye dikkat ettiler.
Golden sonra da oyun üstünlüğünü yitirmeyen Dortmund, ilk yarının son düdüğü çalmadan önce 45. dakikada yeniden golle buluştu. Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Raphael Guerreiro uzak köşeye yaptığı sert ve düzgün vuruşla durumu 2-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla sonuçlandı.
Ceza sahası dışından, sağ çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta topu filelere gönderen Hazard farkı 3'e çıkarttı.
Dakikalar 63'ü gösterdiğinde Guerreiro yeniden sahneye çıktı. Guerreiro, sol ayağının dışıyla şık bir vuruş yaparak kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü attı.
Karşılaşma bu skorla sona erdi ve Ruhr derbisinde Borussia Dortmund, Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti. Bu galibiyetle sarı-siyahlı ekip puanını 54'e yükseltti. Schalke ise 37 puanda kaldı.
Borussia Dortmund, 27. hafta Wolfsburg deplasmanına konuk olacak. Schalke 04 de sahasında Augsburg'u ağırlayacak.