Borusan'dan Edip Cansever'e saygı duruşu: Düş Suda

Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'nda yer alan eserlerden bir seçki sunan Düş Suda, çağdaş Türkiye edebiyatının güçlü kalemi Edip Cansever'e bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Şairin 1970'te kaleme aldığı, aynı isimli on bölümlük şiirden yola çıkan sergi, görsel sanatlara yeni bir okuma önerisi getirirken, Yeni Medya alanının açtığı yeni ifade olanaklarını ve izleyici ile kurduğu etkileşimli ilişkiyi merkeze alıyor.

Yeni Medya sanatına odaklanan Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'na disiplinler üstü bir okuma önerisi getiren ve küratörlüğünü Dr. Necmi Sönmez'in üstlendiği Düş Suda sergisi, Peter Coffin, Thierry Dreyfus, Boomoon, Ellen Kooi, Frank Thiel, Michael Wolf, Antti Laitinen, Rafaël Rozendaal, Jim Campbell, Maurizio Nannucci gibi uluslararası isimlerin eserlerini, Türkiye şiirinin güçlü kalemi Edip Cansever‘in aynı ismi taşıyan şiiriyle ilişkilendiriyor.

Borusan Holding Merkez Ofisi Perili Köşk'te konumlanan ve Borusan Contemporary'nin internet sitesi üzerinden 360 derece sanal tur ile gezilebilen Düş Suda, Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR) teknolojilerinin desteğiyle kamusal alana taşınıyor. Sergi, Avrupa Yakası'nın Boğaz hattında belirlenen rotada Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisiyle desteklenen Düş Suda Sergi Rotası mobil uygulaması aracılığıyla, izleyicilere güncel sanatın önemli işlerini üç boyutlu izleme şansı tanıyor.

Sergi Perili Köşk'ün dışına taşıyor

Güney Koreli fotoğraf sanatçısı Boomoon'un, Boğaz'da Balık Oyunu No.8 adlı eserinden alınan ilhâmla Perili Köşk'ün dış cephesi için sergiye özel hazırlanan projeksiyon yerleştirmesinin yanı sıra, VR teknolojisi aracılığıyla gerçekleştirilen bir yeniden üretim, Boğaziçi'ni sanal olarak deneyimleme imkânı veriyor.

Sanatı dijital teknolojilerle kamusal alana taşıma stratejisi doğrultusunda, Perili Köşk'ün dışına taşınan sergi, sanatseverlerin eserlerle kişisel olarak interaktif ilişki kurmasına da olanak tanıyor. Perili Köşk'ün İstanbul Boğazı ile kurduğu ilişkiden beslenen seçki kapsamında koleksiyonda bulunan 12 eser, 7 Nisan 2021 – 6 Mart 2022 tarihleri arasında, Bebek – Rumelihisarı hattında belirlenen rotada sanat takipçilerinin erişimine sunuluyor.

Avrupa Yakası Boğaz Hattı Sanat Rotası Eserleri

Antti Laitinen, Bu Benim Adam I, II, III, 2007

Ekrem Yalçındağ, 195 Renk, 2007

Ellen Kooi, Overveen-vogelmeer, 2013

Hervé Heuzé, Les Abîmes, 2006

Maurizio Nannucci, Hareket, 2011

Rafaël Rozendaal, remotelydistant.com, 2014

Shirley Shor, Otoportre, 2010

Michael Wolf, Yoğunluk Mimarisi #111, 2009

Eelco Brand, X.movi, 2012

Boomoon, İsimsiz #2561, Seorak, 2010

Frank Thiel, Perito Moreno #01, 2012-2013

Markus Weggenmann, İsimsiz No.338, 2007