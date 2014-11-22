'Boru Çiçeği' 44,4 milyon dolara satıldı; kadın sanatçıların en pahalısı oldu

ABD'de düzenlenen açık artırmada Georgia O'Keeffe'nin "Boru Çiçeği/Beyaz Çiçek No. 1" adlı eseri 44,4 milyon dolara satılarak, bir kadın sanatçıya ait en pahalı resim unvanını kazandı.

Kadın ressam Georgia O'Keeffe'nin "Boru Çiçeği/Beyaz Çiçek No. 1" adlı eseri, 44.4 milyon dolara satılarak, bir kadın ressam tarafından yapılmış en pahalı tablo olma unvanını ele geçirdi.

1932 tarihli eserin 10 ila 15 milyon dolardan alıcı bulması bekleniyordu. Fakat Sotheby's Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırma, tahmin edilenin çok üzerinde bir ilgi gördü.

Satışı tablonun sahibi olan O'Keeffe'nin kız kardeşi Anita O'Keeffe Young adına, Santa Fe'de kurulan O'Keeffe müzesi gerçekleştirdi.

Tablonun böylesine ilgi görmesinin sebeplerinden biri de bir önceki ABD Başkanı George W. Bush'un ilgisiydi. Tablo, Bush'un Beyaz Saray'daki özel yemek odasında 6 yıl boyunca duvarları süslemişti.

Perşembe günü gerçekleşen müzayedeye kadar, bir kadın ressamın tablosuna ödenen en yüksek miktar unvanı yine ABD'li bir sanatçı olan Joan Mitchell'in "İsimsiz" tablosuna aitti. Mitchell'in eseri, 2001'de 11.9 milyon dolardan satılmıştı.

Şimdiye kadar bir O'Keeffe tablosu için ödenen en yüksek bedel ise 6.2 milyon dolardı. "Boru Çiçeği/Beyaz Çiçek No. 1" daha önce 1987'de 990 bin dolara, 1994'te de 1 milyon dolara satılmıştı.

Amerikan modernizminin anası

O'Keeffe, derinliği olmayan mekân içine yerleştirilmiş kafatasları, hayvan kemikleri, bitkiler, kabuklar, kayalar gibi nesneleri konu aldığı resimleriyle 20. yüzyıl Amerikan sanatındaki en özgün ve önemli sanatçılardan biri olarak tanınıyor. 1986'da 98 yaşında hayata veda eden O'Keeffe'nin en ünlü eserleri arasında "Cow's Skull: Red, White, and Blue (İnek Kafatası, Kırmızı, Beyaz ve Mavi)" de bulunuyor.