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Dünya

Borsayı sarsan GameStop olayında gözlerin çevrildiği Reddit'in Twitter hesabından: Bu haftayı terapistime anlatmak için sabırsızlanıyorum

29 Ocak 2021 10:29

ABD merkezli video oyun şirketi GameStop'un hisse senetlerinin Reddit forumları üzerinden örgütlenen bireysel yatırımcılar tarafından alınmasıyla yaşanan büyük tırmanış ve ABD borsasının alt üst olmasının ardından Reddit gündemin merkezine yerleşti. Reddit'in resmi Twitter hesabından "Bu haftayı terapistime anlatmak için sabırsızlanıyorum" ifadeleri içeren bir paylaşım yapıldı. 

Satışları düşmüş bir video oyun şirketi olan ve bazı hedge fonu şirketlerinin hisselerini "short ettiği" GameStop'un Reddit forumlarında çok sayıda kullanıcının örgütlenmesiyle alınıp, hisselerin yukarıya itilmesi, gözleri Reddit'teki forumlara çevirdi.

ABD Borsası'nı sarsan ve hedge fonu şirketlerinin zarar görmesine neden olan GameStop olayının ardından Reddit'in resmi Twitter hesabından "Bu haftayı terapistime anlatmak için sabırsızlanıyorum" paylaşımı yapıldı. 

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