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Ekonomi

Borsa'nın açılış saati belli değil

Borsa İstanbul'da hisse senedi piyasasında saat 10.51'den itibaren işlem yapılamıyor

09 Ocak 2014 13:22

İlk seansta saat 10.51'den itibaren teknik bir arıza nedeniyle işlemlerin durduğu Borsa İstanbul'da ikinci seansın ne zaman başlayacağı belirsiz.

Borsada işlemer yüzde 1,18 düşüşle 66 bin 536 puandayken kesildi.Borsa İstanbul’dan KAP’a yapılan açıklamada, pay piyasasında teknik bir nedenden dolayı işlemlere geçici ara verildiği belirtildi. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Borsa İstanbul'da teknik sorun devam ediyor. İkinci seansın başlama saati daha sonra duyurulacak" ifadeleri kullanıldı.

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, güne önceki kapanışa göre 618,68 puanlık düşüşle 66.713,02 puandan başlamıştı. Borsa İstanbul'da XU100 işlem gören hisse senetleri önceki kapanışa göre ortalama yüzde 0,92 oranında değer kaybederken, bankacılık endeksi yüzde 0,95, holding endeksi ise yüzde 1,08 oranında düşüş kaydetti. Siyasi endişeler ve küresel gelişmelerle TL'de dalgalı seyir devam ediyor. Kur 2,19'un üzerine çıktı.

 

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