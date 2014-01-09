Borsada kısa günün 'zararı'

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) XU100 endeksi teknik arızalar nedeniyle seansların eksik yapıldığı günü, dünkü kapanışına göre 918,11 puanlık düşüşle 66.413,59 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,36 oranında değer kaybederken toplam işlem hacmi 1,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,42, holding endeksi ise yüzde 1,71 oranında düşüş kaydetti.

Borsa İstanbul'da, ilk seansta işlemler saat 10.51'de teknik bir arıza nedeniyle durdurulduktan sonra, arızanın giderilememesi nedeniyle seans tekrar başlatılamazken, ikinci seans da gecikmeli olarak saat 15.30'da başladı. Dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları sonrasında güne satıcılı başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi en düşük 66.021,59 puanı gördükten sonra bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıpların bir kısmını telafi etti ve günü analistlerin gün içi destek olarak nitelendirdikleri 66.400 puanın hemen üzerinde tamamladı.



