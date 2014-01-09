T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Borsada kısa günün 'zararı'

Borsa İstanbul, teknik arıza nedeniyle 3,5 saat işlem yapılabilen günü yüzde 1,36 düşüşle 66 bin 413 puandan kapattı

09 Ocak 2014 11:56

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) XU100 endeksi teknik arızalar nedeniyle seansların eksik yapıldığı günü, dünkü kapanışına göre 918,11 puanlık düşüşle 66.413,59 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,36 oranında değer kaybederken toplam işlem hacmi 1,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,42, holding endeksi ise yüzde 1,71 oranında düşüş kaydetti.

Borsa İstanbul'da, ilk seansta işlemler saat 10.51'de teknik bir arıza nedeniyle durdurulduktan sonra, arızanın giderilememesi nedeniyle seans tekrar başlatılamazken, ikinci seans da gecikmeli olarak saat 15.30'da başladı.  Dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları sonrasında güne satıcılı başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi en düşük 66.021,59 puanı gördükten sonra bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıpların bir kısmını telafi etti ve günü analistlerin gün içi destek olarak nitelendirdikleri 66.400 puanın hemen üzerinde tamamladı.       

 

ETİKETLER

borsaistanbulbist100 endeksibankacılıktahvilhissedüşüşyükselişaltındeğerhisse senediabdabdolaravruğa merkez bankasıımario draghisiyasetkriz

İlgili Haberler

Borsa'nın açılış saati belli değil

Borsa İstanbul'da hisse senedi piyasasında saat 10.51'den itibaren işlem yapılamıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24