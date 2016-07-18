Borsa'da 3 yılın en büyük değer kaybı; düşüş yüzde 7'yi aştı

Darbe girişiminin ertesi ilk iş günü Borsa İstanbul günü sert düşüşle kapadı. BIST 100 endeksi yüzde 7,08 düşüşle 76 bin 957 puandan kapandı, işlem hacmi 7,1 milyar lira 2 Kasım'dan beri en yüksek seviyeye ulaştı. 3 Haziran 2013'ten beri en büyük değer kaybı yaşandı.

Dolarda durum

Darbe girişimi ertesi ilk işlem günü dolarda durum

BIST 100 endeksi yüzde 7,08 düşüşle 76 bin 957 puandan kapandı, işlem hacmi 7,1 milyar lira oldu.

Hacimli satışlarla borsadaki sert düşüş yüzde 7'yi aştı.

Bankacılık endeksi yüzde 8,40, holding endeksi yüzde 6,85 geriledi. Tüm sektör endeksleri değer kaybederken, en çok azalan ise yüzde 18,46 ile "madencilik" oldu.

Darbe girişiminin ardından haftaya yüzde 2,5 düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, döviz kurları ve faizlerdeki yükseliş eğiliminin de etkisiyle 75.427,59 puana kadar geriledi.

Cuma akşamı gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından uluslararası piyasalarda 3,05'i gören dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) aldığı önlemler ve özellikle Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in açıklamaları ile düşüşe geçerek 2,93'ün altına kadar gerilese de bu seviyelerde tutunamadı ve 2,98’in üzerine çıktı. İki yıl vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 8,60’tan 8,89’a yükseldi.

Analistler, darbe girişiminin ardından TL varlıklarda satış baskısının gün boyu devam ettiğini ancak yüksek volatilite ile negatif seyrin, orta ve uzun vadeye yayılmasını beklemediklerini dile getiriyor.

Yarın yurt içindeki gelişmeler ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının izleneceğini belirten analistler, BIST 100 endeksinin 75.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu vurguluyor.

Darbe girişimi öncesinde yayımladığı TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ankete katılan 16 ekonomist, marjinal fonlama oranında (faiz koridorunun üst bandı) 25 - 50 baz puan indirim beklediğini ifade etmişti. Bir ekonomist ise TCMB'nin yarınki toplantısında herhangi bir aksiyon almasını beklemiyordu.

15 Temmuz Cuma günkü darbe girişiminin ardından değişen piyasa koşulları göz önünde bulundurularak bugün yeniden yapılan ankete göre ise 8 ekonomist faiz koridorunun üst bandında indirim bekliyor. Bu ekonomistlerden 4'ü bu indirimin 25 baz puan, 4'ü ise 50 baz puan düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

TCMB, geçen ayki PPK toplantısında faiz koridorunun üst bandını 50 baz puan düşürerek yüzde 9'a çekerken, politika faizini yüzde 7,50 ve faiz koridorunun alt bandını yüzde 7,25'te bırakmıştı.