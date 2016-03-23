Borsa İstanbul'un yeni seans saatleri belli oldu

Borsa İstanbul Pay Piyasasında mevcut durumda 12.30-13.30 saatleri arasında gerçekleştirilen seansın gün ortası tek fiyat bölümüne ilişkin saatler 13.00-14.00 arası olarak değiştirilecek.
Bu düzenlemeyle seansın sürekli müzayede işlemleri bölümü, saat 12.30 yerine 13.00'de sonlandırılacak ve öğleden sonra 13.30 yerine 14.00'de başlatılacak.
Değişiklik, 2016 yılı yaz saati uygulamasının devrede olacağı ilk işlem günü olan 28 Mart Pazartesi günü başlatılacak.
Buna göre Yıldız Pazar, Ana Pazar, Gelişen İşletmeler Pazarı, Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı, C Grubunda Piyasa Yapıcı/Likidite Sağlayıcı olan paylarda yeni seans akışı tam iş günlerinde şöyle olacak:
AÇILIŞ TEK FİYAT
09:15-09:30 Emir Toplama
09:30 Fiyat belirleme ve işlem
SÜREKLİ İŞLEM
09:35-13:00 İşlem
GÜN ORTASI (TEK FİYAT)
13:00-13:55 Emir toplama
13:55 Fiyat Belirleme ve İşlem
SÜREKLİ İŞLEM
14:00-17:30 İşlem
KAPANIŞ (TEK FİYAT)
17:30-17:31 Kapanış Marj Yayını
17:31-17:35 Emir Toplama
17:35: Fiyat Belirleme ve İşlem
KAPANIŞ FİYATINDAN/SON FİYATTAN İŞLEMLER
17:37-17:38 Marj yayını
17:38-17:40 İşlem