Borsa İstanbul'un yeni seans saatleri belli oldu

Borsa İstanbul Pay Piyasasında mevcut durumda 12.30-13.30 saatleri arasında gerçekleştirilen seansın gün ortası tek fiyat bölümüne ilişkin saatler 13.00-14.00 arası olarak değiştirilecek.

Bu düzenlemeyle seansın sürekli müzayede işlemleri bölümü, saat 12.30 yerine 13.00'de sonlandırılacak ve öğleden sonra 13.30 yerine 14.00'de başlatılacak.

Değişiklik, 2016 yılı yaz saati uygulamasının devrede olacağı ilk işlem günü olan 28 Mart Pazartesi günü başlatılacak.

Buna göre Yıldız Pazar, Ana Pazar, Gelişen İşletmeler Pazarı, Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı, C Grubunda Piyasa Yapıcı/Likidite Sağlayıcı olan paylarda yeni seans akışı tam iş günlerinde şöyle olacak:

AÇILIŞ TEK FİYAT

09:15-09:30 Emir Toplama

09:30 Fiyat belirleme ve işlem

SÜREKLİ İŞLEM

09:35-13:00 İşlem

GÜN ORTASI (TEK FİYAT)

13:00-13:55 Emir toplama

13:55 Fiyat Belirleme ve İşlem

SÜREKLİ İŞLEM

14:00-17:30 İşlem

KAPANIŞ (TEK FİYAT)

17:30-17:31 Kapanış Marj Yayını

17:31-17:35 Emir Toplama

17:35: Fiyat Belirleme ve İşlem

KAPANIŞ FİYATINDAN/SON FİYATTAN İŞLEMLER

17:37-17:38 Marj yayını

17:38-17:40 İşlem