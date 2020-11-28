Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payının Katar'a satılmasına CHP'den tepki: Yarınlarımızı satıyorlar!

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının Katar’a satılmasına tepki göstererek, "Yarınlarımızı satıyorlar. Yakında Türkiye’nin tapusunu da Katar’ın üzerine yapacaklar. Nedir bu Katar aşkı" dedi.



Türkiye Varlık Fonu'nun elinde bulunan Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payının Katar Yatırım Otoritesi'ne (QIA) satılmasına CHP'den tepki geldi. CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, yaptığı açıklamada, "En kötü özelleştirme döneminde bile en azından bazı kurallar vardı. Özelleştirme Kanunu'na göre önce bir kurul özelleştirme kararı verir, sonra şirketin değerini tespit için değerlendirme komisyonu kurulurdu. Ardından da ihaleye çıkılırdı" diye konuştu.

"Nedir bu Katar aşkı?"

Sözcü gazetesinin haberine göre; Türkiye'nin yarınlarının satıldığını belirten CHP'li Toprak şunları söyledi: "Bugün artık 3 üye satış kararı alıyor. Çocuklarımızın, torunlarımızın hakkı yeniyor. Türkiye'yi krize sürüklediler, şimdi de yarınlarımızı satıyorlar, TL bu kadar değer kaybettiği için, maalesef kaç neslin biriktirdiği varlıklar çok ucuza gidiyor.



Yıllardan beri kamu mallarını sattılar, şimdi de yabancılara finansal değer pazarlanıyor. Üretime yönelik hiçbir adım atılmazken eldeki değerler birer ikişer gidiyor. Tank Palet Fabrikası'nı, Kanal İstanbul arazilerini Katarlılara sattılar. Türk şirketleri, bankalar Katarlı oldu. Caddelerimize ‘Katar' adını verdiler. ‘Hediye' denilerek 500 milyon dolarlık uçak aldılar, 53 tane de at geldi. Nedir bu Katar aşkı?"

Katarlılara neler verildi?

Katar Emiri El Sani'nin annesi Şeyha Moza'nın Kanal İstanbul güzergahında 44 dönüm arazisi bulunuyor. El Sani, Türkiye'ye Mart 2015'te yaptığı ziyarette ikinci eşi Sheikha Anoud bint Mana al-Hajr, İstanbul Boğazı'ndaki Erbilgin Yalısı'nı beğendi. Emir, yalıyı 100 milyon Euro'ya alıp eşine hediye etti.

Katar devletine ait şirkete Ataköy'de (Sea Pearl) 125 dönüm arazi verildi.

Katarlı Bein Media Grubu'na, dijital TV platformu Digitürk ihalesiz verildi.

Katar National Bank, Finansbank'ı aldı.

Commercial Bank of Qatar, ABank'ın tamamını satın aldı.

Katar Emiri El Sani, İstanbul'un en pahalı yalısını alıp eşine hediye etti.

2015 yılında İstinye Bayırı Caddesi'nin adı, Katar Caddesi yapıldı.

Katar Emirinin annesi Şeyha Moza'nın ortak olduğu şirket, Kanal İstanbul manzaralı 45 dönüm arazi aldı.

Katar devletinin gayrimenkul şirketine, Fatih'teki Süleymaniye Yenileme Alanı Projesi verildi.