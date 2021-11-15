Borsa İstanbul, BBVA gelişmesinin ardından rekor kırdı

BBVA'nın Garanti Bankası'nda kalan hisseleri almak için gönüllü pay alımı kararı vermesi sonrası Borsa İstanbul yüzde 4'ü aşan değer kazanımıyla 1709 seviyesiyle rekor kırdı. Aynı anlarda bankacılık endeksi de yüzde 10'a yakın değer kazanarak, 1614 seviyelerine kadar yükseldi. Dolar/TL ise 9,94 lira seviyesine kadar çekildikten sonra tekrar 10 lirayı gördü.

Garanti BBVA hissesi ise söz konusu gelişmenin ardından 11,63 lirayı görerek zirve yaptı.

Bahse konu yükselişlerin ardından Borsa 1702'ye, bankacılık endeksi ise tekrar 1611 seviyesine geri çekildi.

BBVA, kalan Garanti hisseleri için hisse başına 12,20 TL gönüllü pay alım teklif fiyatı belirlerken, satışın gerçekleşmesi durumunda BBVA tarafından 25,7 milyar TL, (yaklaşık 2,25 milyar euro) ödeme yapılacak.

BBVA şuanda Garanti Bankası'nda toplam sermayesinin yüzde 49,85'ini temsil eden 2,09 milyar adet payı elinde tutuyor.

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