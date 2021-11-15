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Ekonomistler BBVA'nın Garanti'de kalan hisseler için gönüllü pay alımı yapmasını değerlendirdi: Batan geminin mallarına üşüşme bu, başka bir şey değil

BBVA'nın Garanti Bankası'ndaki kalan hisseler gönüllü pay alımını gerçekleştirmesi ekonomistlerin gündemine düştü. Bazı ekonomistler konuyu sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla değerlendirdi.  BBVA tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre; kurum kalan Garanti hisseleri için hisse başına 12,20 TL gönüllü pay alım teklif fiyatı belirledi. Gönüllü pay alıma konu olan tüm payların satın alınması durumunda BBVA tarafından 25,7 milyar TL, (yaklaşık 2,25 milyar euro) ödeme yapılacak.

15 Kasım 2021 12:19

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Söz konusu gelişmeyle ilgili bazı ekonomist yorumları şöyle:

26

Ekonomistler BBVA'nın Garanti'de kalan hisseler için gönüllü pay alımı yapmasını değerlendirdi: Batan geminin mallarına üşüşme bu, başka bir şey değil

36

Ekonomistler BBVA'nın Garanti'de kalan hisseler için gönüllü pay alımı yapmasını değerlendirdi: Batan geminin mallarına üşüşme bu, başka bir şey değil

46

Ekonomistler BBVA'nın Garanti'de kalan hisseler için gönüllü pay alımı yapmasını değerlendirdi: Batan geminin mallarına üşüşme bu, başka bir şey değil

56

Ekonomistler BBVA'nın Garanti'de kalan hisseler için gönüllü pay alımı yapmasını değerlendirdi: Batan geminin mallarına üşüşme bu, başka bir şey değil

66

Ekonomistler BBVA'nın Garanti'de kalan hisseler için gönüllü pay alımı yapmasını değerlendirdi: Batan geminin mallarına üşüşme bu, başka bir şey değil

gönüllü payBBVAgarantiekonomist
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