BBVA, kalan Garanti hisseleri için gönüllü pay alımına başlıyor

BBVA, Garanti’de kendisine ait olmayan hisselerin alınması için gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar verdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre BBVA'dan kalan Garanti hisseleri için hisse başına 12,20 TL gönüllü pay alım teklif fiyatı belirlendi. Gönüllü pay alıma konu olan tüm payların satın alınması durumunda BBVA tarafından 25,7 milyar TL, (yaklaşık 2,25 milyar euro) ödeme yapılacak.

Pay alım teklif fiyatı 12 Kasım 2021’de borsada oluşan 10,58 TL fiyatından yüzde 15 primli olarak belirlendi.

Halihazırda BBVA, Garanti Bankası'nda toplam sermayesinin yüzde 49,85'ini temsil eden toplam 2,09 milyar adet payı elinde tutuyor.

Açıklamaya göre gönüllü pay alım teklifi, bankanın toplam sermayesinin yüzde 50,15'ini temsil eden 2,1 milyar adet paya yönelik.