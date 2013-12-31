Borsa İstanbul 100 endeksi, 2013'te en çok kaybettiren ikinci borsa oldu

Borsa İstanbul 100 (BİST 100) endeksinde yıllık kayıp yüzde 14’e yaklaştı ve 2013'te dolar cinsinden en çok kaybettiren ikinci borsa oldu.

Hürriyet gazeteinin haberine göre, Piyasalar için BİST 100 endeksi açısından 2013 yılı dalgalanmayla geçti. Yılın ilk aylarında kredi derecelendirme kuruluşlarının not artırımıyla yükselen borsa, 22 Mayıs’ta tarihi rekorunu 93 bin 178 puan ile kırmıştı. Ancak Amerikan Merkez Bankası (Fed) tahvil alım programını azaltma işaretini verince borsada düşüş başladı. Haziran ayında Gezi Parkı olayları ve yıl sonunda yolsuzluk ve rüşvet operasyonu etkisiyle borsa 27 Aralık’ta 61 bin 160 puana geriledi.



En çok kaybettiren Peru



Yılın son günlerinde tepki alımı gelse de BİST 100 endeksi yılın en çok kaybeden borsaları arasında üst sıralarda yer aldı. Dolar cinsinden ele alındığında BİST 100 endeksi yüzde 27,61 kayıpla Peru borsasının ardından en çok kaybettiren ikinci borsa oldu. Peru borsasında kayıp 30,80 olarak gerçekleşirken BİST 100’ü Brezilya’nın Bovespa endeksi yüzde 26.71 ile takip etti.



Dolar ve Euro kazandırdı



Mayıs ayından itibaren istikrarlı bir şekilde yükselen Dolar, Fed’in tahvil alımı azaltımı beklentisiyle rekor üstüne rekor kırdı. Dolar Ağustos’ta 2 TL’yi gördü. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun yükselttiği siyasi risk ile 2.17 TL’i geçerek tarihi rekorunu kırdı. TL, dolar karşısında yıl sonunda yüzde 20 değer kaybetti. Euro’da ise aynı süreçte 3 TL sınırı aşıldı. TL, Euro’ya karşı ise 2013’te yüzde 25 değer kaybetti.



Altında son 30 senenin en kötü performansı



13 senedir her seneyi yükselişle kapayan altın, 2013 senesine de ons başına 1674 dolardan başlamıştı. Ancak Fed’in tahvil alım azaltımı hedefi altındaki tüm dengeleri alt üst etti ve altın yüzde 30’a yakın düşerek son 30 yılın en kötü yıllık performansını gösterdi.

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