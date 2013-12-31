Borsa yılın son işlem gününe artıda başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) XU100 endeksi güne önceki kapanışa göre 224,63 puanlık yükselişle 68.210,33 puandan başladı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri önceki kapanışa göre ortalama yüzde 0,33 oranında değer kazanırken, bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi ise yüzde 0,29 oranında yükseliş kaydetti.

Analistler, saat 10.00'da açıklanacak kasım ayı dış ticaret istatistiklerinin takip edileceğini belirterek, endeksin 69.000 seviyesinin direnç, 66.700 seviyesinin ise destek olduğunu kaydediyor. AA Finans "Dış Ticaret Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistler, kasım ayında dış ticaret açığının 7,86 milyar dolar olmasını bekliyor.