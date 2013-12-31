T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Borsa yılın son işlem gününe artıda başladı

Borsa, yılın son işlem gününe yüzde 0,33 yükselişle başladı

31 Aralık 2013 11:54

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) XU100  endeksi güne önceki kapanışa göre 224,63 puanlık yükselişle 68.210,33 puandan başladı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri önceki kapanışa göre ortalama yüzde 0,33 oranında değer kazanırken, bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi ise yüzde 0,29 oranında yükseliş kaydetti.

Analistler, saat 10.00'da açıklanacak kasım ayı dış ticaret istatistiklerinin takip edileceğini belirterek, endeksin 69.000 seviyesinin direnç, 66.700 seviyesinin ise destek olduğunu kaydediyor. AA Finans "Dış Ticaret Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistler, kasım ayında dış ticaret açığının 7,86 milyar dolar olmasını bekliyor.

 

ETİKETLER

borsaistanbulbist100 endeksibankacılıkhisse senedideğerbankacılık endeksidış ticaretbeklentiekonomist

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24