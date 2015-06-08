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Ekonomi

Borsa günü sert düşüşle kapattı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, günü önceki kapanışa göre 4.138,01 puanlık düşüşle 77.805,41 puandan tamamladı

08 Haziran 2015 23:25

Genel seçimlerde hiçbir partinin tek başına hükümet kurmaya yetecek sayıya ulaşamaması nedeniyle oluşan belirsizlik borsada sert düşüşe neden oldu. Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, günü önceki kapanışa göre 4.138,01 puanlık düşüşle 77.805,41 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, cuma günü kapanışına göre yüzde 5,05 değer kaybetti, toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 7,39, holding endeksi yüzde 3,82 düşüş kaydetti. 

BIST 100 endeksi, dün gerçekleştirilen genel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre hiçbir partinin tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaşamamasının ardından güne sert düşüşle başladı. En düşük 75.268,15 puanı gören endeks, bu seviyeden gelen alımlarla analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 77.500 puanın üzerine kadar çıktı.

Analistler, politik belirsizlikle dolar/TL'nin gün içinde tarihi zirvesi olan 2,8097'ye yükselmesi ve 2 yıl vadeli tahvil faizlerinin yüzde 10,43'e çıkmasının ilk seansta pay piyasalarında tepki alımlarını sınırladığını, ancak günün ikinci yarısında döviz kurları ve faizlerdeki geri çekilmenin endeksteki kayıpların bir kısmının telafi edilmesini sağladığını belirtiyor. Endeksin 77.500 üzerinde kalması durumunda alımların güçlenebileceğini aktaran analistler, bu seviyenin altında ise 75.000 seviyesinin destek olarak takip edileceğini kaydediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 2,7600 liradan, avro 3,0900 liradan satıldı. 

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