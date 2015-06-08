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Ekonomi

Dolar ve Euro, güne rekorla başladı

Borsa ve para piyasalarında da bu belirsizlik nedeniyle ‘hareketli’ bir gün bekleniyor...

08 Haziran 2015 11:35

Seçim ertesi hükümet matematiğinin netleşmemesi piyasaları tedirgin etti. Açılış öncesi dolar 2,75’in üzerinde, Euro 3,09 lira.

Türk Lirası, dolar karşısında, parlamento seçimleri sonrası hiçbir partinin net çoğunluk sağlamaması üzerine güne rekorla başlıyor.

AKP’nin, 2002 yılından bu yana ilk kez hükümeti tek başına kuracak çoğunluğu sağlayamaması ve buna bağlı belirsizliklerle dolar kuru yeniden rekor seviyelere geldi.

 

Dolar kuru yüzde 3.3 yükseldi

 

Dün gece açık payasalarda Dolar/TL kuru yüzde 3.3 değer kazanarak 2.7525 seviyesine çıktı ve tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Euro/TL kuru ise 3,09...

Bu sabah piyasa açılışı ile doların net yönü belli olacak. Borsa ve para piyasalarında da bu belirsizlik nedeniyle ‘hareketli’ bir gün bekleniyor...

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