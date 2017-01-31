Bornova'da büyüdü Silikon Vadisi'nde CEO oldu

Adını Apple için geliştirdiği teknolojilerle duyuran Silikon Vadisi’nin en önemli Ar-Ge laboratuvarlarından biri olan, mouse'u (fare) icat eden Xerox PARC’ın yeni CEO’su Türk bilim adamı Tolga Kurtoğlu oldu.

Hürriyet'ten Ahmet Can'ın haberi şöyle:

Silikon Vadisi’ne transfer olan tek Türk CEO unvanını da Kurtoğlu aldı. Daha önce 2006 ile 2010 yılları arasında Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nde (NASA) araştırmacı bilimadamı olarak çalışan Kurtoğlu, 2010 yılında Xerox PARC’a transfer oldu. Kurtoğlu, Palo Alto’dan yer alan merkezde yapay zekâ, makine öğretisi (machine learning), analitik sistemler, geometrik muhakeme, modelleme, simülasyon ve siber fiziksel güvenlik alanlarındaki araştırma projelerini yürüttü. Bu kapsamda, ürün ömrü yönetimi, enerji, taşımacılık, otomotiv, uzay ve savunma sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler Kurtoğlu’nun sorumluluk alanlarının içindeydi. 7 yılın ardından Kurtoğlu, geçtiğimiz ay CEO olarak atandı.

Mouse'u icat etti

Xerox PARC, şu anda günlük hayatta kullandığımız birçok teknolojinin icat edildiği merkezlerden biri. İlk akla gelen örnek arasında ilk bilgisayar, lazer yazıcı, Grafik Arayüz Kartı (GUI), ethernet, mouse (fare) yer alıyor. Ancak Xerox PARC’ın ismi en çok Apple ile duyuldu. Apple’ın vefat eden kurucusu Steve Jobs ile Xerox yöneticileri ilk kez 1979’da yatırım amacıyla masaya oturdu. Apple’a 1 milyon dolar yatırım yapmak isteyen Xerox yöneticilerine Jobs, “Bana Xerox PARC’ta yaptıklarınızı anlatırsanız Apple’a 1 milyon yatırım yapmanıza izin veririm” dedi. Xerox Park’a giderek bit eşleme (bit mapping) teknolojisini gören Jobs, yatırımı aldı. Jobs ve yanındaki mühendisler, Xerox PARC’da gördüklerinden çok etkilendi ve merkezde geliştirilen grafik arayüzleri Macintosh modellerinde kullandı.

Jobs’un Apple tarihine damga vuran diğer bir yeniliği olan tek tuşlu mouse modelinde de Xerox PARC’ın payı büyük. Jobs, Xerox’un üç düğmeli ve 300 dolar değerindeki faresini başka bir endüstriyel tasarım firması ile tek düğmeli ve 15 dolara mal olacak şekilde yeniden tasarladı. Manyetik alan oluşturularak altında bulunan topla kontrol edilen mouse Steve Jobs’ın Xerox’un mouse modeli üzerinde yaptığı geliştirmelerden Xerox PARC günümüzde de geliştirdiği yeni teknolojiler ve aldığı patentlerle adını duyuruyor. Yılda ortalama 150 patent alan şirketin elinde 2500 patenti var.

Liglerde kaleci olarak futbol oynadı

1976’da İzmir’de doğan Kurtoğlu, İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nü bitiren Kurtoğlu, 2001’de ABD Carnegie Mellon Üniversitesi Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı. Doktora derecesini ise 2007’de ABD Austin Texas Üniversitesi’nde yaptı. 2001 Ağustos ayında Dell’de tasarım mühendisi olarak işe başladı. Dell’den sonra, doktora yapan Kurtoğlu, 2006 Haziran’dan 2010 yazına kadar Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nde (NASA) bilimadamı olarak çalıştı. 2010’da Xerox PARC’a geçti. Xerox PARC’da da ilk olarak Ar-Ge yöneticisi, ardından Direktör ve Başkan Yardımcılığı yaptı. Ayrıca lise çağlarında uzun süre kaleci olarak futbol oynayan Kurtoğlu, ABD’ye yerleştikten sonra futbol liglerinde oynamaya devam etti.