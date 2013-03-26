Boris Berezovski 'asılma' sonucu ölmüş

İngiltere'deki evinde ölü bulunan Putin muhalifi Rus işadamı Boris Berezovski'nin asılarak öldüğü belirlendi. Polis herhangi bir şiddet unsuruna ulaşamadığını açıkladı ancak taraftarları Berezovski'nin cinayete kurban gittiğini iddia ediyor.



İngiltere'nin başkenti Londra'daki malikanesinde hafta sonu koruması tarafından ölü bulunan Rus oligark Boris Berezovski'nin ölümüyle ilgili sır perdesi aralanamadı.

İngiliz yetkililer, otopsi sonuçlarına göre evinde ölü bulunan 67 yaşındaki Berezovski'nin vücudunda darp izine rastlanmadığını açıkladı. Berezovski'nin asılma sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından İngiltere'de siyasi sığınmacı olarak hayatını sürdüren Rus işadamının intihar edip etmediğinin belirlenmesi için testler yapılacak.



Putin'e mektup



Kremlin'e yakın isimler ise, İngiltere'ye gittikten sonra Putin'e karşı sert bir muhalefet yürüten Berezovski'nin, ülkesine dönmek için "yalvardığı" iddia edildi. Berezovski, Putin'e yazdığı gizli bir mektupta, Rusya'ya dönmek istediğini ifade etti.

Londra'da sürgünde yaşayan Putin karşıtları ise, Berezovski'nin Kremlin'in "intikam" saldırısına kurban gitmiş olabileceğini belirtiyor.



16 kitabı var



Üniversitede matematik eğitimi gören Boris Berezovski, 1969'dan 1987'ye kadar SSCB Bilimler Akademisi'nde görev yaptı ve optimizasyon ile kontrol teorisi üzerine 16 kitap yayımladı.



Yeltsin zengin etti



Eski Devlet Başkanı Boris Yeltsin'e yakınlığı sayesinde devlete ait malların özelleştirilmesi sırasında büyük servet edinen Berezovski, SSCB'nin yıkılmasının ardından Putin ile yaşadığı anlaşmazlık üzerine 2000'lerin başında İngiltere'den siyasi sığınma talebinde bulundu.

330 milyon dolar nafaka

İngiltere ve Rusya'da çeşitli suikast girişimlerinden kurtulmayı başaran Rus işadamı Berezovski, geçtiğimiz yıl Chelsea Futbol Kulübü'nün de sahibi olan eski ortağı Roman Abramoviç aleyhine açtığı milyarlarca dolarlık davayı kaybetmiş, eşi Galina Beşarova'dan boşanmak için de İngiltere tarihinin en yüksek nafakası olarak 330 milyon dolar ödemişti.