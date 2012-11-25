Bordo Bereliler video oyununda

Dünyada milyonlarca kişi tarafından oynanan First Person Shooter (FPS) strateji oyunu Arma 2: Arrowhead'e sonradan yüklenen Türkçe yamayla oyundaki karakterlere SAT, SAS ve Bordo Bereliler de eklendi.

First Person Shooter (FPS) türü oyunseverlerden ilgi gören Arma 2: Arrowhead'de, istenilen bir ülkenin askeri olunabiliyor ve verilen görev tamamlanmaya çalışılıyor

Oyuna sonradan yüklenen Türkçe yamayla oyundaki karakterlere SAT, SAS ve Bordo Bereliler de eklendi.

Oyunda karakterlerin yanı sıra kullanılan helikopter, tank, diğer askeri araçlar ve silahların da tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki araç ve silahlar olması dikkati çekiyor.

Kollarında Türk bayrağı olan karakterlerin çatışmaya girdiği anda çalan Türkçe müzikler ise oyuna farklı bir hava katıyor.