T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Bordo Bereliler video oyununda

ABD çıkışlı oyun için kendilerine Turkish Mod Team (TMT) adını veren bir grup, Türkiye'ye uygun yama hazırladı

25 Kasım 2012 18:24

 

Dünyada milyonlarca kişi tarafından oynanan First Person Shooter (FPS) strateji oyunu Arma 2: Arrowhead'e sonradan yüklenen Türkçe yamayla oyundaki karakterlere SAT, SAS ve Bordo Bereliler de eklendi.
 
First Person Shooter (FPS) türü oyunseverlerden ilgi gören Arma 2: Arrowhead'de, istenilen bir ülkenin askeri olunabiliyor ve verilen görev tamamlanmaya çalışılıyor
 
Oyuna sonradan yüklenen Türkçe yamayla oyundaki karakterlere SAT, SAS ve Bordo Bereliler de eklendi.
 
Oyunda karakterlerin yanı sıra kullanılan helikopter, tank, diğer askeri araçlar ve silahların da tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki araç ve silahlar olması dikkati çekiyor.
 
Kollarında Türk bayrağı olan karakterlerin çatışmaya girdiği anda çalan Türkçe müzikler ise oyuna farklı bir hava katıyor.
 

ETİKETLER

arma 2arrowheadoyunbordo bereliler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24