Booking.com’dan Türkiye’ye “eşcinsel dostu” sansürü!

Ziyaret edilen şehirlerde otel bulmak için kullanılan Booking.com adlı internet sitesi Türkiye’den erişimlerde “eşcinsel dostu” ibaresini kullanıcılarının görmesini engelliyor.

Kaos GL’nin haberine göre, “Bütçeleri ne olursa olsun eğlence ve iş gezilerinde kullanıcıların dünya çapında kalabileceği en iyi yerleri kolaylıkla keşfetmesini, rezervasyon yapmasını ve buralarda gezilerinin tadını çıkarmasını sağlamak” misyonuna sahip sitenin Türkiye erişimlerinden “eşcinsel dostu” ibaresi görünmüyor. Türkiye’deki oteller ve pansiyonlardan “eşcinsel dostu” ibaresi işaretlense bile, sitenin ön yüzünde bu ibare yer almıyor.

Yurtdışından ve eşcinsellere yönelik rezervasyon sitelerinde ise bu ibare açık bir şekilde görünürken, IP’nin Türkiye’den olması durumunda “eşcinsel dostu” kategorisi mekân tanıtımlarında yer almıyor.

Genel merkezi Hollanda Amsterdam'da bulunan Booking.com B.V. dünya çapında 60'tan fazla ülkede 165 ofis tarafından destekleniyor. 9300’den fazla çalışanı bulunan Booking.com’un Türkiye’deki bu sansür kararının nasıl ve hangi nedenle alındığı bilinmiyor. Booking.com vizyon olarak ise bilgilendirici, kullanıcı dostu ve en iyi fiyatları garanti eden bir internet sitesi sunmayı amaçlıyor.