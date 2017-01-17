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Sağlık

Bonzai kullanma yaşı 11'e düştü; bağımlıların davranış değişiklikleri neler?

"Sentetik madde kullananların yüzde 90'ı 35 yaşına kadar olanlar, ölüm oranlarının yüzde 30’u ise 18-25 arasındaki yaşlar"

17 Ocak 2017 14:13

Herkes İçin Acil Sağlık Derneği (HİASD) Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, Türkiye'de bonzai kullanma yaşının 11'e düştüğünü bu vahim tablo karşısında anne, baba ve toplumun tüm kesimlerini dikkatli olmaya çağırdı. Ailelere çocuklarıyla arkadaş olma önerisinde bulunan ve bağımlı olan çocuklarından utanmak yerine tedaviye yönlendirmelerini isteyen Rodoplu, "Sentetik madde kullananların yüzde 90'ı 35 yaşına kadar olanlar, ölüm oranlarının yüzde 30’u ise 18-25 arasındaki yaşlar" diye konuştu.

Bonzai kullananlarda yaşanan davranış değişiklikleriyle ilgili önemli ayrıntılar veren Rodoplu, "Agresifleşir, yakınları bile onların bir anlık davranış değişikliklerine anlam veremez. Biyolojik olarak ise ağız kuruluğu, gözlerde kanlanma, denge kaybı, titreme olur. Bu süreçte çok para harcar. Bonzai yani sentetik uyuşturucu madde krizine girmemek için ortaya bırakılan cüzdanlardan para aldığı gözlenir" dedi.

Bonzai bağımlılığının bir hastalık olarak algılanması gerektiğini söyleyen Rodoplu, ailelerin çocuklarından utanmayıp, mutlaka psikiyatri bölümlerine bağlı AMATEM’den tedavi alması gerektiğini  ifade etti. 

 

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