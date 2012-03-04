Bonomo'nun rakibi Bülent Ersoy hayranı çıktı

T24 - Eurovision'da Hollanda'yı temsil edecek olan Joan Franka, asıl adının Ayten Kalan olduğunu söyledi. 2 yıl önce kaybettiği babasının Türk olduğunu anlatan genç şarkıcı, "Yarı Türk, yarı Hollandalıyım, Bülent Ersoy'un şarkılarını seviyorum" dedi.

Artık Joan Franka adını kullanan şarkıcı, "Annem ise Hollandalı, o yüzden yarı Türk yarı Hollandalıyım. Bu halimle gurur duyuyorum. Her iki ülkeyi de temsil edeceğim" diye konuştu.

ntvmsncbc'de yer alana habere göre; çifte vatandaşlığı olan Franka, Türk gazetecilere yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan itibaren şarkı söylediğini, Eurovision'a gideceği için çok mutlu ve gururlu olduğunu kaydetti.

'Türkiye'yi görmek istiyorum'

Mersin'den gelen babası Ali Kalan'ı 2 yaşındayken kaybettiğini anlatan Franka, küçük yaşlarda yaşadığı maddi sıkıntılardan dolayı Türkiye'ye hiç gidemediğini, ama şimdi babasının doğduğu toprakları görmeyi çok arzuladığını ifade etti.

'İki ülkeyi'de destekliyorum'

Yarı Türk yarı Hollandalı olduğu için Azerbaycan'da iki ülkeden hangisi kazanırsa mutlu olacağını ifade eden Franka, bu konudaki duygularını şöyle anlattı: "Bu bir futbol maçı gibi. Hollanda ile Türkiye karşılaştığında ikisini de destekliyorum. Kim kazanırsa, fark etmez, mutlu olurum. Azerbaycan'da da öyle olacak, ben kazanamazsam da Türkiye kazanırsa mutlu olurum."

Bonomo'ya tam not

Türkiye adına Eurovison'a gidecek olan Can Bonomo'yu da tanıdığını ve müziğini çok beğendiğini ifade eden Franka, "Rakip miyiz bilemiyorum. Bu bir yarışma dediğim gibi. İkimizden kim kazanırsa sevinirim" diye konuştu.

Bülent Ersoy hayranı

Küçüklüğünden beri Türkçe müzik kasetleri dinlediğini ve içlerinde en çok Bülent Ersoy'un şarkılarını sevdiğini belirten Joan Franka, Türk müziğinin tınılarından hoşlandığını söyledi. Babasının annesine verdiği kasetleri sık sık dinlediğini ifade eden Franka, bir çok ülkede tanınan Tarkan'ı da tanıdığını ve çok sevdiğini söyledi.