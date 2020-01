Bonomo'nun rakibi Adele ve Rammstein olursa

T24 - Türkiye adına 57. Eurovision Şarkı Yarışması'nda yarışacak olan Can Bonomo'nun olası rakipleri göz korkutuyor. İngiltere adına Adele'in, Almanya adına Rammstein'ın ve Finlandiya adına Children of Bodom'un yarışacağı iddiaları ortalığı karıştırdı.





57. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'de çoğu insanın 'Kim bu Can Bonomo' dediği sıralarda milyonlarca hayran kitlesine sahip iki ismin Eurovision'da yarışacak iddiası özellikle sosyal medyada günün konusu oldu.



Hürriyet'in haberine göre, İngiltere adına Adele'in, Almanya adına Rammstein'in sahneye çıkacağı iddia ediliyor.





'Adele ile tanışacağım için kalpten gidebilirim'



1956 yılından bu yana aralıksız devam eden Eurovision Şarkı Yarışması'nı 5 kez kazanan İngiltere, geçtiğimiz yıl yarışmaya ünlü 'Boy Band' Blue grubu ile katıldı.



Avrupa ve Amerika'da da tanınmış olan Blue grubun var olan hayran kitlesinden yararlanmak istedi. 11'nci olan grubun getirdiği sıralama sonucu pek de iç açıcı olmadı.



2011'in albümü en fazla satan, eleştirmenler tarafından en başarılı ismi, 2009 Grammy Ödülleri'nde En İyi Yeni Şarkıcı ve En İyi Kadın Pop Vokal Performans olmak üzere 2 Grammy kazanan Adele'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılması halinde yarışmayı kazanma şansı yüksek.



Eurovision temsilcimiz Can Bonomo ise, Twitter üzerinden bu durumu, "Eurovision heyecanını atlatamamışken bir de Adele ile tanışacağımı öğrenmem, Bakü'ye gidemeden kalpten gider miyim diye düşündürüyor" sözleriyle yorumladı.





Almanya'dan Rammstein sürprizi



Dünya üzerinde 15 milyon albüm satışıyla ve yaptıkları müzikle piyasasının sayılı isimlerinden olan (endüstriyel) metal grup Rammstein'ın Almanya adına yarışmaya katılacak iddiası ikinci bomba olarak gündeme oturdu.



Bu zamana kadar iki kez Eurovision kazanan Almanya Bakü'de gerçekleşecek yarışmaya Rammstein ile katılırsa büyük sürpriz yapmış olacak.



Finlandiyalı metal grup Children of Bodom da bu yılın Eurovision'da sahneye çıkacak isimlerden. Finlandiya adına yarışacağı iddia edilen grup 1993'te kuruldu ve geçtiğimiz nisan ayında İstanbul'da Türk müzikseverlerle buluştu.