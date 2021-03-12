Bono'nun kızı Eve Hewson: Küçükken babamın telefon rehberini çalıp Justin Timberlake'i işletirdim

İrlandalı rock topluluğu U2'nun solisti Bono'nun oyuncu kızı Eve Hewson, küçükken babasının telefon rehberini çaldığını ve Justin Timberlake'i arayarak işlettiğini anlattı.

Netflix'te yayınlanan Behind Her Eyes dizisinde oynayan Ali Hewson, katıldığı bir televizyon programında çocukluk anılarını anlatıt.

Küçükken babası Bono'nun telefon rehberini çalıp insanları işlettiğini söyleyen Hewson "Justin Timberlake'i aradım ve açtı. Ona mısır gevreğinin arkasında yazan bilgi sorularını sordum ve yanıt verdi. Çok rekabetçi bir insanmış, telefonu kapamadı" dedi.