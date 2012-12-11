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Kültür-Sanat

'Bond'un şiddet dozu artıyor'

Otago Üniversitesi'nden araştırmacılar, James Bond filmleri için, 'hafif veya ciddi' şiddet görüntülerinin olduğunu tespit etti

11 Aralık 2012 19:04

Uzmanlar, James Bond filmleri için şiddet dozunun giderek arttığını tespit etti.

Yeni Zelanda'daki Otago Üniversitesi'nden araştırmacılar, James Bond'un 22 filmini izledi. Çıkan sonuçta şiddet görüntülerinin, "hafif veya ciddi" olduğu anlaşıldı.

Araştırmacılar, 2008 yapımı ''Quantum of solace'' filminin, seri filmlerin ilki olan 1962 yapımı ''Dr. No''dan iki kat fazla şiddet sahneleri içerdiğini gördü.

1973 yapımı ''Live and let die'' adlı filmin ise en az şiddet içeren konuya sahip olduğu vurgulandı.

Yumruklaşma gibi ''hafif'' şiddet eylemlerinin sayısının filmlerde neredeyse aynı kaldığı, yaralanmaya ya da ölüme neden olan silahlı saldırılar, patlamalar gibi ''ciddi'' şiddet eylemlerinin sayısının ise 3 kat arttığı belirlendi.

''Archives of Pediatric and Adolescent Medecine'' dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, İngiliz aktör Daniel Craig'in rol oynadığı, 2012 yapımı son James Bond filmi "Skyfall" izlenmedi.

Araştırmacılar, bu tür sahnelerinin gençler tarafından izlenmesinin şiddet eylemlerine duyarlığın azalmasına ve saldırgan davranışlara neden olabileceğini ifade etti.

Ian Fleming'in ilk etapta 1953 yılında kaleme aldığı romanında yer verdiği "James Bond" isimli İngiliz istihbarat ajanının maceraları, 1962 yılında ilk kez beyaz perdeye uyarlanmıştı.

İlk filminde İskoç aktör Sean Connery'nin canlandırdığı kod adı "007" olan James Bond ile ilgili bu yıla kadar 23 film çevrildi.

İngiliz aktör Daniel Craig'in canlandırdığı son James Bond filmi "Skyfall" Türkiye'de geçen ay vizyona girdi.

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