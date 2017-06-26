Bomontiada'da bu hafta

İzmirli sanatçı Ülkü Aybala Sunat 1 Temmuz Cumartesi akşamı saat 20.30’da Babylon x Bomontiada Avlu'da sahne alacak.

Sanatçı, Eylül Biçer ile ortak projeleri “Jeff Buckley Şarkıları”, Nilüfer Verdi ile “Knidost”, Ediz Hafızoğlu ile “Nazdrave” ve Social Inclusion Band ile çalışmaları gibi İstanbul ve Türkiye’nin birçok yerinde farklı isimler, gruplar ve projelerde yer aldı.

İlk solo albümü “Artiz Kahvesi” 2016 yılında yayınlayan sanatçı müzeikseverlerle bomontiada avluda buluşuyor.

TV+ ile Açık Havada Başka Sinema film gösterimleri kapsamında Captain Fantastic 5 Temmuz Çarşamba günü saat 21.30’da bomontiada avluda.

Film, Kuzeybatı Pasifik ormanlarında 6 çocuğu ile yaşayan ve onlara fiziksel ve zihinsel eğitim veren bir babanın çocuklarıyla şehre taşınmasını konu alıyor. Mat Ross’un yazıp yönettiği filmde başrol oyuncusu Viggo Mortensen performansıyla dikkat çekiyor. Oyuncunun, En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar ve Altın Küre adaylığı bulunuyor.