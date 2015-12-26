Bombaya tekme atan Adanalı konuştu: Yine olsa aynısını yaparım

Adana'da dün sabah saatlerinde biri yol kenarına atılan diğeri ise yol ortasına konulan el yapımı bombayı tekme atarak yoldan uzaklaştırdıktan sonra çöp bidonuna atan Müslüm Gökduman, "Bomba olduğunu biliyordum, hiç korkmadım yine olsa aynı tepkiyi veririm" dedi.

İHA'nın haberine göre, olay, dün Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi'nde meydana geldi. İçinde bomba olan kutunun yol ortasına bırakıldığını görün vatandaşlar, polisi aramıştı. Otomobiliyle bomba olan kutunun yanında duran bir kişi, biraz bekledikten sonra kutuya önce bakıp sonra tekme atarak yoldan uzaklaştırıp daha sonra çöp bidonuna atmıştı.

Daha sonra polis olay yerine gelerek, çevre güvenliğini almış ve çöp bidonunun içindeki el yapımı bomba etkisiz hale getirilmişti. Polis sonra güvenlik kamerasını inceleyip bombacıyı bulmaya çalışırken, bombaya tekme atan gencin 21 yaşındaki Müslüm Gökduman olduğunu belirledi. Polis Gökduman'ın ifadesine başvurdu. Gökduman ifade verdikten sonra çalıştığı ekmek fırınına gelerek işine kaldığı yerden devam etti.

'Tekme atmasam araç çarpsa bomba daha fazla etki yapacaktı'



Gökduman, sabah saatlerinde ağabeyinin sahibi olduğu ekmek fırınına geldiğini, bu sırada vatandaşların Kemal Yüzgeç Bulvarı'na bomba bırakıldığını söyleyerek tedirgin olduğunu belirterek, "Ben de hemen bombanın patlayıp insanlara zarar vermemesi için olay yerine gittim. Önce yol içindeki kutuya baktım sonra tekme atıp yoldan biraz uzaklaştırıp elime alarak kaldırıma koydum. Vatandaşlar korkunca oradan alıp bu kez çöp bidonunun içine koydum. Sonra da olay yerinden ayrıldım" dedi.

Gökduman, insanların daha fazla zarar görmemesi için bomba olan kutuya tekme attığını ifade ederek, "Bomba yolda olduğu için geçen araçların çarpıp bombanın daha fazla etkili olma tehlikesi vardı. Ben insanların ölmemesi için tekme attım. Bomba olduğunu biliyordum, hiç korkmadım yine olsa aynı tepkiyi veririm. Yeter ki insanlar zarar görmesin" diye konuştu.