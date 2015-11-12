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Politika

Tanınmamak için saç ektiren IŞİD militanı İzmir'de yakalandı

Mehdibend Said isimli militanın estetik operasyon geçirmek için bir güzellik merkezinden randevu aldığı öğrenildi

12 Kasım 2015 11:12

Bombalı eylem için Suriye’den İzmir’e gelen Fransa vatandaşı IŞİD militanı Mehdibend Said, saç ektirdikten sonra Karşıyaka’da bir klinikten çıkarken yakalandı. Said’in tanınmamak için saç ektirdiği ve estetik ameliyat olmak için randevu aldığı ortaya çıktı.

DHA’dan Taylan Yıldırım’ın haberine göre; Fransa'dan Suriye’ye kaçıp burada terör örgütü IŞİD saflarında savaşan Afrika kökenli Mehdibend Said’in, eylem için İzmir’e geldiği bilgisi üzerine istihbarat ekipleri harekete geçti. Burada saç ektiren, ardından da estetik operasyon geçirmeye hazırlandığı öne sürülen Said, polis tarafından yakalandı. IŞİD militanının, kentteki bağlantılarının tespiti için araştırmaların sürdüğü öğrenildi.

Afrika kökenli Fransa vatandaşı olan Mehdibend Said, biri süre önce ülkesinden kaçıp Suriye’ye giderek terör örgütü IŞİD saflarına katıldı. Burada çeşitli kentlerde IŞİD militanlarıyla birlikte çatışmalara katılan Said’in, bir süre önce İzmir’e geldiği İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. Fransa’nın ismini IŞİD saflarına katılan vatandaşları arasında gösterdiği Said, polisin yakın takibine alındı.

 

Bombalı eylem hazırlığı

 

İzmir’de bombalı eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen Said, takip edildiğinden habersiz olarak Karşıyaka İlçesi’ndeki bir güzellik merkezinde saç ektirdi. Estetik operasyon hazırlığı da yaptığı ileri sürülen Said’in, saldırı için harekete geçebileceği ihtimalini göz önünde bulunduran İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ortak operasyon düzenledi. Bu sabah yapılan operasyonla  Mehdibend Said yakalandı. IŞİD militanının, kentteki bağlantılarının tespiti için araştırmaların sürdüğü belirtildi.

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