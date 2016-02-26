29 can Ankara saldırısında ihmal olup olmadığının saptanması için mülkiye ve polis başmüfettişleri görevlendirildi. Müfettişler, “Bombalı araç çalıntı kaydı olmasına rağmen nasıl il il gezebildi” gibi sorulara yanıt arayacak.

İçişleri Bakanlığı, Ankara’da 29 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili inceleme başlattı. Bakan Efkan Ala’nın talimatıyla harekete geçen mülkiye ve polis başmüfettişleri, terör saldırısında güvenlik ve istihbarat zafiyetini, saldırının neden önlenemediğini araştıracak. Müfettişlerin hazırlayacağı rapor İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü’ne sunulacak ve rapor doğrultusunda ihmali olan kamu görevlilerinin açığa alınıp alınmayacağına karar verilecek.

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, mülkiye ve polis başmüfettişlerinin cevap arayacakları sorular şöyle:

Saldırıda kullanılan aracın İzmir’den çalınıp İstanbul’a getirilmesi sürecinde neden takip yapılmadı?

Sahibinin ihbarda bulunmasına karşın araç neden bulunamadı?

Araç internet üzerinden satışa çıkarılmasına rağmen nasıl gözden kaçırıldı?

Aracı satın alan kişi, daha önce de İstanbul ve Diyarbakır’daki bombalı saldırılarda kullanılan araçları temin eden kişi olmasına rağmen neden bu durum gözden kaçtı?

Çalıntı kaydı olmasına rağmen saldırıda kullanılan araç İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Kayseri’de nasıl dikkat çekmeden dolaştı?

Araç Diyarbakır Lice’ye götürülüp tekrar Ankara’ya getiriliyor, takip yapılmadı mı?

PKK kamplarında 8 yıl kalmasına rağmen intihar bombacısı Abdulbaki Sömer, Türkiye’ye nasıl giriş yaptı?

Sömer Göç İdaresi’ne giderek Salih Muhammed Neccar olarak kayıt yaparken neden fark edilmedi?

Terörist, Neccar ismiyle Mardin’den 2 kez giriş-çıkış yapıyor; bunlar neden incelenmedi? Bağlantıları neden araştırılmadı?

İntihar bombacısı Abdulbaki Sömer, Diyarbakır’dan Ankara’ya nasıl geldi? Başkentte kaldığı 42 gün boyunca neden bulunamadı? Patlayıcılar Ankara’ya nasıl bu kadar rahat sokulabildi?

Terör örgütü PKK ile bağlantı kişiler bu süreçte neden fark edilmedi? Terör saldırısıyla ilgili uyarı yazısına karşılık nasıl bir önlem alındı?